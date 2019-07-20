ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зверское убийство подо Львовом: неадекват изувечил женщину и спрятал тело в лесополосе

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 13:24
Зверское убийство подо Львовом: неадекват изувечил женщину и спрятал тело в лесополосе
Убийство женщины под Львовом (фото: коллаж РБК-Украина)

Злоумышленник пытался сбежать в Россию

Подо Львовом произошло жестокое убийство женщины, которое совершил 26-летний житель Сокольского района. О жутком инциденте сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что 13 июня в полицию обратилась жительница города Сосновка с заявлением об исчезновении своей 51-летней дочери. По словам заявительницы, женщина, которая являлась работницей одного из предприятий в Червонограде, не вернулась домой после ночной смены.

Зверское убийство подо Львовом: неадекват изувечил женщину и спрятал тело в лесополосеУбийство женщины под Львовом (фото: Нацполиция)

Пропавшую объявили в розыск, а 16 июля ее тело было найдено в лесополосе возле села Волсвин. Причастного к убийству мужчину задержали при попытке пересечения государственной границы Украины с Россией. Ювелирные изделия, снятые с тела погибшей женщины, были изъяты.

Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Убийце грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре отец избивал 12-летнего сына ради денег.

Ранее Лобода с ссадинами и синяками повергла фанов в шок. Есть предположение, что певицу избили.

Украинцев ждет неприятный сюрприз с субсидиями: кому не повезет В Украине увеличилось количество получателей субсидий
Новости Украины субсидии
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь