Жорсткий локдаун у Києві стартував: в маршрутки можна проскочити без спецперепустки

У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і метро. Тепер у наземний і підземний транспорт можна потрапити тільки за спеціальними перепустками. Але деякі маршрутчики беруть людей навіть без спеціальних документів.
Про це повідомляє видання "Сегодня".
Маршрутки повинні набирати пасажирів у кількості 50% від передбачених місць. Але не скрізь ці умови дотримуються приватними перевізниками.
"Велися переговори, щоб вони (маршрутки) працювали під час карантину в режимі спецперевозок. Те, що на сьогоднішній день відбувається, ми поправимо з допомогою контролюючих органів", – сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
Журналісти видання повідомили, що на Позняках проїхати в маршрутці можна без спецперепустки. Далеко не всі водії перевіряють їх наявність, а беруть тільки гроші.
Водій каже: "Слава богу, що хоч якось їздять". Відзначається, що салони транспорту порожні.
Але така ситуація не скрізь. В інших районах поліція контролює пасажирів, які заходять в маршрутки.
Як ми раніше повідомляли, у мережі показали відео роботи метро в Києві.