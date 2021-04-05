Жорсткий локдаун у Києві стартував: в маршрутки можна проскочити без спецперепустки

Маршрутки повинні набирати пасажирів у кількості 50% від передбачених місць. Але не скрізь ці умови дотримуються приватними перевізниками.

"Велися переговори, щоб вони (маршрутки) працювали під час карантину в режимі спецперевозок. Те, що на сьогоднішній день відбувається, ми поправимо з допомогою контролюючих органів", – сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Журналісти видання повідомили, що на Позняках проїхати в маршрутці можна без спецперепустки. Далеко не всі водії перевіряють їх наявність, а беруть тільки гроші.

Водій каже: "Слава богу, що хоч якось їздять". Відзначається, що салони транспорту порожні.

Але така ситуація не скрізь. В інших районах поліція контролює пасажирів, які заходять в маршрутки.

У Києві в деякі маршрутки пускають без спецперепустки (фото: segodnya.ua)