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Жорсткий локдаун у Києві стартував: в маршрутки можна проскочити без спецперепустки

Автор: Людмила Жукова

У Києві з 5 квітня обмежили роботу громадського транспорту і метро. Тепер у наземний і підземний транспорт можна потрапити тільки за спеціальними перепустками. Але деякі маршрутчики беруть людей навіть без спеціальних документів.

Про це повідомляє видання "Сегодня".

Маршрутки повинні набирати пасажирів у кількості 50% від передбачених місць. Але не скрізь ці умови дотримуються приватними перевізниками.

"Велися переговори, щоб вони (маршрутки) працювали під час карантину в режимі спецперевозок. Те, що на сьогоднішній день відбувається, ми поправимо з допомогою контролюючих органів", – сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Журналісти видання повідомили, що на Позняках проїхати в маршрутці можна без спецперепустки. Далеко не всі водії перевіряють їх наявність, а беруть тільки гроші.

Водій каже: "Слава богу, що хоч якось їздять". Відзначається, що салони транспорту порожні.

Але така ситуація не скрізь. В інших районах поліція контролює пасажирів, які заходять в маршрутки.

У Києві в деякі маршрутки пускають без спецперепустки (фото: segodnya.ua)

Як ми раніше повідомляли, у мережі показали відео роботи метро в Києві.

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Новини України маршрутка
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