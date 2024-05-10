"Жесть, ужас, очень сложно": украинская певица рассказала о брате, который на фронте с 2014 года

Выступающая под именем ROXOLANA украинская певица Роксолана Сирота рассказала о родном брате, который с 2014 года борется за Украину на фронте.

Что певица рассказала о брате-воине

Исполнительница поделилась, что ее брат с 2014 года является военным капелланом.

"Он либо находится на фронте, либо собирает деньги для побратимов и привозит им все, в чем они нуждаются", - рассказала она.

Артистка сообщила, что ни для кого не секрет, что война - это ужас, так было и в 2014 году.

"Что рассказывает? Даже не знаю, как здесь ответить, ведь, как и все военные он много не рассказывает, но говорит, что война - это жесть, ужас, на позициях очень сложно. Но так было и в 2014 году", - отметила ROXOLANA.

Певица безгранично благодарна всем Героям на войне, которые отвоевывают свободу Украины у российских захватчиков.

"Есть много потерь, но девушки и парни достойно держатся, борются за нашу свободу и независимость, нашу с вами спокойную жизнь, за что я им безгранично благодарна", - резюмировала исполнительница.