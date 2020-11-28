Холодно! Вчені пояснили, чому деякі люди постійно мерзнуть

Вчені пояснили, чому деякі люди постійно мерзнуть (Фото: freepik.com)

Експерти перерахували всі причини, за якими людина може регулярно відчувати холод

З настанням холодної пори багато людей починають відчувати холод майже постійно. Також існують люди, які відчувають холод в будь-яку пору року і навіть у спеку. Вчені знайшли пояснення даному феномену.

Нормальна температура людини становить 36,6 градуса, але відхилення до 0,5 градуса в ту чи іншу сторону не вважається порушенням. Також температура тіла здорової людини може змінюватися в залежності від часу доби. Мінімальні показники бувають близько 4:00 ранку, а максимальні – близько 18:00. Як пояснюють британські вчені з університету Ланкастера, велику роль у формуванні температури тіла грають анатомічні здібності. Про це пише видання Real Clear Science.

Дослідники стверджують, що у чоловіків завжди виділяється більше тепла через більший відсоток м'язової маси. Чималу роль в цьому відіграють і прошарки жиру, які у чоловіків і жінок розташовані по-різному. У жінок шар жиру під шкірою на руках і ногах майже у два рази товще, тому теплу від інших м'язів складніше дістатися до температурних рецепторів на шкірі.

На відчуття тепла і холоду також впливають гормони. У жінок зазвичай циклічна зміна базової температури, на яку впливають статеві гормони. А ось у чоловіків високий рівень тестостерону може змусити відчувати холод.

Ще однією причиною постійного холоду можуть стати різні захворювання. При хвороби Рейно деякі ділянки тіла, особливо пальці рук і ніг – холонуть і німіють у відповідь на низькі температури або стрес. Жінки частіше страждають від хвороби Рейно, особливо ті, які живуть в більш холодному кліматі.

Гіпотиреоз може зупиняти вироблення достатньої кількості гормонів щитоподібної залози, які потрібні для підтримки рівня енергії та внутрішньої температури.

Артеріосклероз – захворювання стінок артерій, що призводить до їх потовщення, твердіння і втрати еластичності. А це часто призводить до того, що порушується циркуляція крові і як наслідок – постійне відчуття холоду.

Також постійну чи тривалу чутливість до холоду може викликати раніше отримане обмороження. Навіть якщо травма була давно і вже давно зажила – неприємна реакція на холод може зберігатися довгі роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали напій, який допоможе стати розумнішими.

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