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Не жертвуйте собою: Комаровський висловився про грудне вигодовування

STYLERЖиття    14.09.2019 - 08:25
Не жертвуйте собою: Комаровський висловився про грудне вигодовування
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський розповів про те, як правильно організувати грудне вигодовування

Євген Комаровський дав цінну пораду мамам, які змушені надовго відриватися від немовляти, що робить процес безпосереднього грудного вигодовування неможливим. Відомий педіатр на своїй Instagram-сторінці опублікував відповідне відео.

Педіатр зруйнував один з усталених міфів про грудне молоко. Так, вважається, що зціджене грудне молоко поступається своїми якостями молоку, яке немовля приймає при годуванні груддю. Що вже казати, про молоко, яке піддалося заморожуванню.

Тим не менш, Євген Комаровський авторитетно заявляє, що зціджене молоко, яке було правильно заморожено, нічим не гірше молока з грудей. Також його потрібно правильно розігріти - на водяній бані, а не в мікрохвильовці. Але це стосується лише фізичних якостей молока.

Не жертвуйте собою: Комаровський висловився про грудне вигодовування

Комаровський розповів про якість зцідженого грудного молока (фото: pxhere.com)

Якщо ж говорити про психоемоційний контакт матері з дитиною, який малюк одержує в процесі годування - то він надзвичайно важливий, особливо до шести місяців.

"Я б настійно рекомендував до шести місяців зосередитися на вашому головному обов'язку в цьому житті. Тобто, шість місяців ви повинні присвятити тільки дитині. Хоча слово "повинні" я кажу умовно. Тому що обов'язок по відношенню до дитини не повинен замінювати все", - вважає доктор Комаровський.

Але якщо життєві обставини змушують вас йти працювати, педіатр вважає, що не варто приносити себе і свою сім'ю в жертву і голодувати.

"Тобто, якщо ви голодуєте ці півроку, а треба йти працювати - значить йдіть", - резюмував Комаровський.

Комаровський розповів про якість зцідженого грудного молока (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно педіатр повідомив, що для профілактики респіраторних захворювань дитину не потрібно напихати таблетками.

Також ми писали про те, що у Чернігові медсестра відмовилася робити дитині щеплення АКДП, мотивуючи це поганою якістю вакцини.

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Новини України Євген Комаровський
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