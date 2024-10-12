"Жертвы защитников не должны быть тщетными": 18-летняя Александра из Николаева доверила свою историю музею "Голосы мирных"

Александра понимала, что война точно будет, поэтому не испугалась, услышав первые взрывы в Николаеве. Ее семья сразу же выехала в село в Снегиревском районе. Но именно через этот населенный пункт в район зашли колонны русских войск.

"Мой папа передавал информацию о передвижении врага. Потом я узнала, что всех, кто так поступал, российские оккупанты находили и расстреливали. Я осознала, что близкого мне человека могло не стать", - рассказывает Александра.

Ее семье удалось выехать из области во время боев за Снегиревку. Это был ужасный опыт. Человек, у которого они уточняли дорогу, был расстрелян. Впоследствии узнали многие жестокие преступления, которые российские военные совершали там, где могла бы остаться девушка с семьей.

Через несколько месяцев Александра вернулась домой. У нее была цель - поступать в вуз. Девушку поразило то, как изменился родной город.

"Николаев стал серым, многие дома разрушены и воспринимать это тяжело. Я надеюсь, что мой город снова станет ярким - все жертвы наших защитников не должны быть напрасными. Но не следует расслабляться: страна, с которой мы граничим, никогда не оставит нас в покое", - убеждена Александра.

Смотрите и слушайте ее историю из первых уст здесь: https://bit.ly/4h1zdyV

История Александры вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.