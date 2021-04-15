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Жертва шлюбної афери віддала понад 6 тисяч євро "італійцеві": розкрита схема шахрайства

Новость на русском → Тернопіль, Четвер 15 квітня 2021 17:28
Жертва шлюбної афери віддала понад 6 тисяч євро "італійцеві": розкрита схема шахрайства У Тернополі жінка віддала понад 6 тисяч євро шлюбному аферисту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Тернополі жінка перевела на рахунок невідомому чоловікові понад 6 тисяч євро і чекала "нареченого" в гості. Вона познайомилася з ним в мережі й чоловік наполягав на тому, що йому потрібна допомога.

Деталі шахрайської схеми розповіли у відділі комунікації поліції в Тернопільській області.

Як розповіла жінка 1969 року народження, віртуальне знайомство відбулося 22 березня. Чоловік назвався італійцем і розповів, що працює за контрактом на закритому об'єкту. Він дуже хотів приїхати в гості, але у нього не було фінансової можливості.

Тоді жінка двома трансакціями через банк перерахувала йому 217 тисяч гривень – ця сума еквівалентна 6650 євро. Але "італієць" повідомив, що це суми недостатньо і попросив йому перерахувати ще 7 тисяч євро. Ось тоді жінка зрозуміла, що потрапила в лапи шахрая і звернулася в поліцію.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліція звернулася до жителів і застерегла від необдуманих вчинків, особливо, коли справа стосується грошей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у поліції розповіли, яким чином шахраї виманюють великі суми грошей в українців через соціальні мережі.

А також розповідали про те, що в Києві довірлива пенсіонерка добровільно віддала шахраям майже 500 тисяч гривень – рятувала онучку від ДТП.

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