Женя Кот рассекретил, сколько килограмм "набрала" его жена на последних сроках беременности

Татаринцева и Кот восхтили фанов

Так, танцор разместил шуточное видео. На нем он сначала смотрит на фото жены, где она позирует с обнаженным животиком и хвастается стройными формами. А потом он отворачивает глаза от "добеременного" кадра и видит любимую.

Кот насмешил видео о жене (скриншот)

Наталья выходит к камере и показывает большой животик. И это будто бы ее огорчает.

Конечно же, видео лишь забавно демонстрирует "до" и "во время" беременности Татаринцевой. Кот очень ждет первенца, а потому радуется животику жены.

Татаринцева (скриншот)

А в описании под видео он рассекретил, сколько килограммов набрала его жена.

"Вот так выглядят +15 кг. настоящей любви", - написал Кот.

Как реагирует сеть

Шуточное видео понравилось фанам. Они отметили, что Татаринцева прекрасно выглядит на последних сроках беременности, поэтому ей точно не стоит волноваться даже из-за 15 кило, которые она быстро сможет сбросить после родов.

"15 кг. + 45 кг. того счастья, которое их носит. Вместе прекрасны", - написала блогерша Алина Доротюк.

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