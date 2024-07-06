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Женя Кот рассекретил, сколько килограмм "набрала" его жена на последних сроках беременности

Женя Кот и его избранница (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Полина Иваненко

Танцор Женя Кот порадовал фанов новым видео. Он показал свою жену Наталью Татаринцеву, которая скоро родит первенца. Более того, хореограф признался, сколько его любимая набрала за время беременности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Кот поделился в Instagram .

Татаринцева и Кот восхтили фанов

Так, танцор разместил шуточное видео. На нем он сначала смотрит на фото жены, где она позирует с обнаженным животиком и хвастается стройными формами. А потом он отворачивает глаза от "добеременного" кадра и видит любимую.

Кот насмешил видео о жене (скриншот)

Наталья выходит к камере и показывает большой животик. И это будто бы ее огорчает.

Конечно же, видео лишь забавно демонстрирует "до" и "во время" беременности Татаринцевой. Кот очень ждет первенца, а потому радуется животику жены.

Татаринцева (скриншот)

А в описании под видео он рассекретил, сколько килограммов набрала его жена.

"Вот так выглядят +15 кг. настоящей любви", - написал Кот.

 

Как реагирует сеть

Шуточное видео понравилось фанам. Они отметили, что Татаринцева прекрасно выглядит на последних сроках беременности, поэтому ей точно не стоит волноваться даже из-за 15 кило, которые она быстро сможет сбросить после родов.

"15 кг. + 45 кг. того счастья, которое их носит. Вместе прекрасны", - написала блогерша Алина Доротюк.

Другие же пользователи оставили следующие комментарии:

  • "Будто просто живот приклеили. Она очень хорошая!"
  • "Вы такая красивая. И на фото, и на видео. Тот случай, когда беременность ни на грамм не изменила, разве что еще больше подчеркнула вашу женственную красоту"
  • "Вы самая лучшая беременная пара влюбленных, которую я только видела".
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