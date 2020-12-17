Як дружини і син Кернеса прощалися з ним після смерті: дуже боляче

Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте", в якій перебував на лікуванні з вересня. Після його смерті свої співчуття висловили дружини і син мера Харкова.

Колишня цивільна дружина покійного Геннадія Кернеса Галина Привалова опублікувала в Facebook архівне фото з їх бурхливої молодості. На фото Кернес корчить гримасу під час якогось застілля.

Геннадій Кернес і Галина Привалова (фото: facebook.com/Gala Privalova)

"При всіх розкладах і нелюбові до нього багатьох, мало кому вдасться прожити таке яскраве життя..." - написала Галина.

У них є спільний син - Данило Привалов, якому зараз 32 роки. Чоловік був одружений два рази. Від першого шлюбу у нього є син, а від другого - дочка.

Син Кернеса Данило з дружиною (фото: instagram.com/yuliak89)

"В житті людини бувають хвилини, коли йому ніхто, ніхто не може допомогти... Народжується сам - і вмирає сам", - написала дружина Данила на своїй сторінці в Instagram.

Своїм третім сином Кернес називав 26-річного Родіона Гайсинського - сина його третьої дружини Оксани Гайсинської від попередніх стосунків.

Першою дружиною Кернеса була Оксана Василенко, з якою він був у шлюбі з 1982 по 1985 рік. У них є син Кирило, якій зараз 38 років.

Оксана Гайсинська стала другою дружиною мера Харкова. До моменту їх відносин в Оксани був син Родіон, який народився у 1992 році від першого шлюбу.

"Кажуть, що немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти найкращий з кращих! Любимо і сумуємо. Боляче дуже", - написала Гайсинська в Instagram.

Геннадій Кернес з дружиною Оксаною Гайсинською (фото: instagram.com/oksanag2406)

"Live strong - жити сильним. Це був твій девіз по життю. Ти був самим сильним і завжди боровся до кінця. Ти пішов з життя переможцем. У дитинстві я запитав чи можу я називати тебе татом? Ти відповів, що якщо це станеться, то ти будеш найщасливішою людиною на землі.

Тоді я ще не розумів, що цим ти робиш мене самим щасливим сином. Я пишаюся тим, що ти мене виховав і зробив тим, хто я є сьогодні. Словами не передати біль втрати самої близької людини. Не було жодного дня, щоб ми не бачилися або не спілкувалися телефоном, ти був моїм найкращим другом. Кентом, як ти казав.

Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті як самий добрий, сильний і мудрий, ти знав вихід з будь-якої ситуації і ніколи не опускав руки. Людина з феноменальною пам'яттю, поглядом, який помічає кожну дрібницю. Зразок для наслідування, легенда. З тобою піде ціла епоха.

Я люблю тебе, тату", - написав Родіон.

Геннадій Кернес з Родіоном (фото: instagram.com/rodiong)

Нагадаємо, Кернеса будуть ховати без дотримання обмежень для "ковід"-пацієнтів.

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