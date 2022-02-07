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Лютий 2022 подарує круті зміни трьом знакам Зодіаку: астролог назвала обраних

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Понеділок 07 лютого 2022 05:30
Лютий 2022 подарує круті зміни трьом знакам Зодіаку: астролог назвала обраних Фото: Гороскоп на лютий 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на лютий 2022 розповість для представників знаків Зодіаку, кому пощастить зустрітися зі щасливими і важливими змінами в останній місяць зими.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідному знаку).

Овен

Лютий 2022 ознаменується позитивними зрушеннями для Овнів, які зможуть розраховувати на активне просування по кар'єрних сходах. У перспективі - підвищення на посаді, а також значне підвищення заробітної плати.

Для безробітних відкриваються надзвичайно вдалі перспективи в плані пошуку і знаходження вакансій. Головна мета для Овнів - подолання труднощів, які обов'язково будуть на шляху до просування вперед.

Лев

Особливо успішний лютий 2022 року буде для творчих Левів. У цей період вони повинні максимально розкритися для побудови амбітних планів, активного просування ідей і проектів.

Також зірки вказують на великі можливості з розширення нових горизонтів, створення оновлених напрямків для Левів-бізнесменів. Правильно вибудувана стратегія принесе хороші дивіденди.

Скорпіон

У Скорпіонів в лютому 2022 все буде складатися вдало. Для вас чітко простежуються додаткові фінансові вливання - у вигляді надбавки до зарплати або великої премії.

Якщо ви давно і безуспішно шукаєте роботу або хочете кардинально поміняти свій рід діяльності - зараз для цього буде саме час.

Раніше астролог розповіла всім знакам Зодіаку, що їх чекає в лютому 2022-го року.

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