RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Жінка-водій влаштувала "цирк" в центрі Києва: відео з евакуатором і порушницею ПДР

Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва жінка влаштувала справжнє шоу через те, що її неправильно припаркований автомобіль забрав евакуатор.

Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Відзначається, що дама на Ford відзначилася неправильною парковкою. Тільки от забирати свою машину зі штрафмайданчика у неї бажання не було. Вона побігла за евакуатором і залізла на нього.

"Дама запаркувала своє авто Ford з порушенням ПДР, приїхав евакуатор і забрав її машину. Дама наздогнала евакуатор, залізла йому на бампер і не відпускала ... Чому відразу не паркуватися нормально?"- сказано в повідомленні.

У Києві порушниця ПДР влаштувала цирк

У коментарях українці написали, що у когось дуже "бойова подруга". А також зазначили, що якщо водій зявився він може перепаркувати машину без штрафу.

  • Бойова подруга у когось.
  • Генрі Форд походу в труні перевертається від оленів, які на його дітищах їздять.
  • По ідеї, якщо встигла, то повинні машину повернути. Заплатить штраф, але без послуг штрафмайданчика. І природно, евакуаторники морозяться і не хочуть опускати машину, тому що це втрачений заробіток.
  • Так якщо автовласник прийшов, значить, він може просто перепаркуватися і сплатити штраф за парковку.
  • Якщо його вже завантажили, то все поїзд поїхав.
  • Я б теж зловтішався, бо собі не дозволяю стати в недозволеному місці, і завжди думаю спочатку про ПДР, а потім щоб нікому не заважати чисто по-людськи...

Нагадаємо, що з 1 липня Київ різко підняв ціни на парковку у центральній частині міста і прилеглих до неї районах. Одна година паркування на муніципальному майданчику в центрі подорожчала з 10 до 35 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПДР