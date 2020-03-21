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Жінка розповіла, як вилікувалася від коронавіруса: не відчувала нічого подібного

STYLERКоронавірус    21.03.2020 - 17:27
Жінка розповіла, як вилікувалася від коронавіруса: не відчувала нічого подібного
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус призводить до істотного ослаблення всього організму

Коронавірус – небезпечне респіраторне захворювання, яке діагностовано більш ніж у 200 тисяч осіб на планеті. В Україні за офіційними даними тільки 26 підтверджених випадків, тому громадянам радять спиратися на досвід інших країн. Так, нещодавно у мережі з'явилася історія про те, як 48-річна американка особисто зіткнулася з коронавірусною інфекцією.

48-річна Емі Дрісколл з американського штату Огайо розповіла про перемогу над коронавірусом. Жінка захворіла близько тижня тому. За словами Емі, все почалося з того, що у неї з'явився біль у грудях, піднялася температура, почався сильний кашель.

"На самому початку хвороби я взагалі про неї не думала, займалася звичайними справами, а через десять годин мені стало дійсно погано. Було важко дихати, важко зробити глибокий вдих", – розповідає американка в інтерв'ю Fox News.

Жінка розповіла, як вилікувалася від коронавіруса: не відчувала нічого подібного

Емі Дрісколл (фото: facebook.com/abdriscoll1)

Жінка стверджує, що перші симптоми вона відчула на роботі. На наступний день її самопочуття знову погіршилося: жінка прокинулася з сильним серцебиттям.

"У грудині боліло жахливо. Відчуття було таке, ніби її стискають в лещатах. Ніколи не відчувала нічого подібного. Я ледве піднімалася і спускалася сходами. Говорила собі: "Іди займайся, чим хочеш". Встаю і розумію – ні, цього я робити не буду", – зізнається Емі.

Жінка розповіла, як вилікувалася від коронавіруса: не відчувала нічого подібного

Емі Дрісколл (фото: facebook.com/abdriscoll1)

Повідомляється також, що Емі Дрісколл пережила захворювання нормально. Їй не знадобилася госпіталізація, тому вона лікувалася в домашньому режимі. Через кілька днів кашель минув, а температура впала до нормального рівня. З усім тим, жінка як і раніше скаржиться на головний біль і сильну слабкість.

Нагадаємо, що у Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавіруса.

Раніше ми писали, що в Україні можна пройти тест на коронавірус вдома.

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