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Малолітні живорізи про напад на жінку у Рівному: "хотіли побачити, як почувається людина після удару ножем"

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Рівне, Вівторок 31 серпня 2021 17:25
Малолітні живорізи про напад на жінку у Рівному: "хотіли побачити, як почувається людина після удару ножем" Брати-близнюки у Рівному напали на жінку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівному 15-річні брати близнюки напали на 42-річну жінку. ЇЇ із непроникаючими ножовими пораненнями доставили до лікарні.

Про деталі повідомляє Radiotrek.rv.

Так, інцидент стався вранці, 21 липня, поблизу дитмайданчика на вулиці Чорновола.

Що кажуть у поліції

У поліції повідомили, що однією із версій нападу є перегляд заборонених фільмів, де присутні сцени жорстокості.

За словами начальника Рівненського районного управління поліції Романа Штеба, надивившись фільмів, підлітки хотіли побачити, як почуває себе людина після нанесення поранення ножем.

Хлопці взяли ніж і пішли на вулицю, і нанесли ножові поранення жінці, яка проходила повз.

В якому стані жінка

Пораненою виявилась 42-річна Ольга, яка саме відвела дитину до дитячого садочку. Після свого вчинку неповнолітні побігли та заховалися у квартирі, де проживали. Однак, патрульні їх наздогнали й затримали.

Коли приїхали медики, жінка була ще у свідомості. Під час огляду вони виявили три колото-різані рани на спині, які обробили та наклала асептичні пов’язки.

Правоохоронці вирішують питання про затримання одного із підлітків, який поранив жінку, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Малолітні живорізи про напад на жінку у Рівному: &quot;хотіли побачити, як почувається людина після удару ножем&quot;15-річні брати-близнюки, які напали на жінку у Рівному (facebook.com/police)

Окрім того, один із нападників, нестиме кримінальну відповідальність. Також хлопці пройдуть психіатричну експертизу.

Відео нападу потрапило у мережу, яке зафіксували камери спостереження. Його можна переглянути за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що у Львові затримали двох чоловіків, які напали з ножем на поліцейського поза службою.

Також у Рівному в кафе сталася бійка, одну людину поранили ножем.

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