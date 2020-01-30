Жінка погрожувала підірвати літак з Криму: що відомо про "терористку"

Літак рейсу S7 2008 Сімферополь - Москва здійснив екстрену посадку в аеропорту Домодєдово через загрозу терористичного акту. Під час заходу на посадку одна з пасажирів підхопилася зі свого місця, почала кричати про теракт і просила викликати ФСБ. Нещодавно з'ясувалося, що "терористка" - уродженка тимчасово окупованого РФ Криму.

Інцидент стався на борту S7 AirBus A-321 у четвер, 30 січня.

35-річну жінку звати Антоніна Полодіянцева, вона переїхала із Криму в Москву усього півроку тому в пошуках заробітку - нині працює в ЧОПі вахтовим методом. За деякими даними, на вчинок жінку сподвиг надлишок алкоголю, але за словами родичів, Антоніна не п'є.

Крім того, "підривниця" виявилася матір'ю-одиначкою, яка виховує дівчаток-близнят.

"Була вдома (в Криму) на відпочинку. Жінка дуже боїться літати і постійно п'є корвалол. Нібито алкоголем не зловживає і навіть не курить", - пише Telegram-канал Life Shot.

Родичі вважають, що "підривниця" могла посваритися із стюардесами, тому і пішла на відчайдушні заходи.

"Терористка" з Домодєдово Антоніна Полодіянцева (фото: Life Shot)

За словами пасажирів літака, жінка сказала, що у неї вибухівка, і зажадала терміново викликати ФСБ. Почалося все, коли оголосили заходження на посадку.

"Вона знає, що говорить, що на борту буде теракт. Вона кричала, що не віддасть якусь свою сумку... Вона притискала до грудей якусь невелику сумочку", - каже пасажир.

До терористки підбігли бортпровідники, кудись її повели. Очевидець каже, що жінка не була п'яна, але справляла враження неадекватної людини.

"Вона говорила, що у неї в сумці теракт", - розповіла ще одна очевидиця.

Через терористку пасажирам довелося провести зайві півтори години на борту літака.