ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дружина Віктора Павліка поскаржилася на сервіс і ціни в Буковелі: я пішла голодна

Новость на русском →
Буковель, Четвер 06 січня 2022 10:17
Дружина Віктора Павліка поскаржилася на сервіс і ціни в Буковелі: я пішла голодна Дружина Віктора Павліка поскаржилася на ціни в Буковелі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дружина артиста Віктора Павліка Катерина зараз відпочиває з мамою в Буковелі. У соцмережі вона детально повідомляє про сервіс і якість обслуговування, а також ціни на гірськолижному курорті. Цього разу вона поскаржилася на один із закладів.

Свій відгук вона написала в Instagram.

По-перше, дружина співака повідомила, що обід на двох з мамою в закладі Aston їм обійшовся в 855 гривень. Вони замовили пасту, салат, десерт і дві кави.

"Обідаємо з мамою. Обслуговування жахливе. Що не скажеш про інший раз, коли ми були тут з чоловіком. Було дуже приємно і швидко", - розповіла Репяхова.

Також Катерина повідомила, що вона годину прочекала салат в цьому закладі і їй його не принесли.

"Я пішла голодна. Дуже не рекомендую вам це місце. Я пішла, ніхто навіть не вибачився", - поскаржилася вона.

Після цього дружина артиста вже почала хвалити інші заклади.

Дружина Віктора Павліка поскаржилася на сервіс і ціни в Буковелі: я пішла голодна

Дружина Віктора Павліка поскаржилася на сервіс і ціни в Буковелі: я пішла голодна

У Буковелі ціни кусаються (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як ми писали раніше, Павлік з дружиною показали, як відзначили перший Новий рік з синочком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виктор Павлик
LITE
Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим
Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим