Дружина скандального екс-судді Чауса назвала можливі причини його викрадення

За її словами, всі проблеми почалися відтоді, коли Чаус розглядав справу бізнесмена Геннадія Корбана.

"Тоді до мого чоловіка прийшли, стукнули кулаком по столу і сказали розглянути цю справу, інакше вилетить. З ким він там зустрічався, я не знаю, але я так розумію, що це був Грановський (народний депутат VIII скликання Олександр Грановський, - ред.). Мій чоловік розглянув справу Корбана (і відправив його під варту, - ред.). З того моменту наше життя стало... іншим, скажімо так", - зазначила Світлана Чаус.

За її словами, родина почала помічати, що за їхнім будинком постійно стежать.

"До чоловіка на роботу приходили люди з грошовими пропозиціями, він говорив мені, що неодноразово їх всіх посилав. Про те, що за ним стежить НАБУ і глава НАБУ Артем Ситник, мій чоловік не знав. Але про те, що за моїм чоловіком стежить НАБУ, швидше за все, знало його начальство. Спеціально на нього нацькували НАБУ, щоб підставити", - стверджує дружина.

Вона вважає, що справу про хабар судді Чауса було сфабриковано, а сам хабар - провокація НАБУ.

"Мій чоловік ніколи ні у кого нічого не міг вимагати. Поліщук (глава відділу по роботі з громадськістю НАБУ Олександр Поліщук, - ред.) прийшов до нього в кабінет і виклав ці гроші. Тут відразу НАБУ з фотоапаратами - все, взяли. Хабарник. Затримали. Корупціонера спіймали. Потім почалася медіа-атака на мого чоловіка і мою сім'ю. Я вважаю, що цієї медіа-атакою також займалися Ситник і Грановський. З метою залякати родину і видалити нас з країни", - підкреслила Світлана Чаус.

За її словами, загрози Чаусу надходили від Сергія Лисенка - адвоката з Києва, у минулому прокурор близький до Грановського. Потім Чаусу нібито щось підсипали і вивезли з України на чартерному літаку.

"Коли він прокинувся, він тільки через кілька днів зрозумів, що він не в Україні. Хоча ні про який закордон мова не йшла. Тобто його вивезли без його згоди. Потім у когось він запитав і з'ясував, що він в Кишиневі", - додала дружина.

Пізніше вона з дітьми також переїхала в Молдову. При цьому Світлана Чаус не підтвердила, що їх еміграцію спонсорував Грановський.

"Я грошей від Грановського не брала. У мене посвідка на проживання, я тут живу офіційно, як і діти. А от мій чоловік зі своїми друзями це питання вирішити не зміг. Він живе без документів, в очікуванні, що йому дозволять повернутися. До 2019 року ми навіть пискнути не могли. І думати не могли про це", - сказала жінка.

Водночас за її словами, теперішнє викрадення Чауса сталося, коли він повіз дитину на тренування.

"Він був з охоронцем. 12 годин дня, людне місце, спортивний зал, діти якраз вийшли з тренування. Дитина відстала, чоловік з охоронцем йшли до машини. Стоїть білий автобус, з нього вискакує шість осіб у темному одязі, в масках, що закривають обличчя. Троє кидають мого чоловіка в автобус, ще троє - охоронця. Це викрадення. При чому навіть побили охоронця: йому закрили плівкою очі, рот і викинули в канаву, він втратив свідомість. А коли прийшов в себе, поруч нікого не було. Він прийшов додому через дві години. Тоді він все це й розповів", - зазначила Світлана.

Також вона сумнівається, що чоловіка вивезли в Румунію, про що повідомляли ЗМІ.

"Не знаю, є й інша інформація про його місцезнаходження. Те, що він в Румунії, - навряд чи. Сумнівна інформація... По фото не можу сказати, чи це він. Кажуть, що це Євросоюз і туди не так просто потрапити", - підсумувала дружина Чауса.