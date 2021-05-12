Дружина DZIDZIO вразила новим одкровенням про їх розлучення: мені здавалося, у нього хтось з'явився

Колишня дружина артиста Дзідзьо співачка Ярослава Хома (Slavia) продовжує розкривати шокуючі подробиці їхнього розриву. Вона повідомила, що дізналася, що її чоловік збирається розірвати шлюб від журналістів, а не від нього самого.

"Він мене не попередив, що прокоментує це публічно. Ми повинні були подавати заяву разом, але я дізналася про те, що був суд після того, як Михайло оголосив про це в ЗМІ. І це ще раз підтвердило, що ми з ним порізно - сім'я повинна обговорювати такі моменти разом. 8 місяців тому він сказав, що хоче пожити окремо. Зняв квартиру і просто переїхав. До цього наші відносини поступово погіршувалися. Зникла теплота. Мені здавалося, що у нього хтось з'явився - були якісь дзвінки й повідомлення в дивний час", - відверто розповіла Slavia.

Поки чоловік гастролював, Ярославі доводилося весь час чекати його вдома. Свою сольну кар'єру почати ніяк не вдавалося - Dzidzio був проти.

"Я дуже хотіла співати й грати у фільмах. Але Михайло говорив, що переживає, що я не впораюся, що мені не вистачає досвіду. Мені така фраза запам'яталася: "якщо ти станеш зіркою, ти мене кинеш. А я не розуміла чому. У мене просто серце було переповнене любов'ю і вдячністю за те, що Бог дав мені таку людину. Я дивилася на нього вночі, коли він пізно приїжджав з концертів, і плакала від щастя, що він у мене є ", - поділилася Ярослава.

Відзначимо, що зараз Ярослава Хома розвиває свою кар'єру під сценічним псевдонімом Slavia.

Нагадаємо, що Ярослава й артист прожили разом 20 років.