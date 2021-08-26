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Дружина і дочка Андреа Бочеллі прогулялися по Києву: були на параді, купили сукню-вишиванку

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Київ , Четвер 26 серпня 2021 21:39
Дружина і дочка Андреа Бочеллі прогулялися по Києву: були на параді, купили сукню-вишиванку Фото: Андреа Бочеллі і Вероніка Берті (instagram.com/veronicabertiofficial)
Автор: Роман Мирончук

У Києві на честь 30-річчя Дня Незалежності України виступив знаменитий італійський тенор Андреа Бочеллі. Артист приїхав не один, а зі своєю дружиною Веронікою і 9-річною дочкою Вірджинією.

Його дружина опублікувала в Instagram фотографії своєї прогулянки центром Києва.

Судячи з фото дівчинці купили сукню-вишиванку.

Також на знімках можна побачити, що вони гуляли біля собору Святої Софії, пройшлися по пасажу, були на Андріївській церкві.

Гості з Італії ще спостерігали за військовим парадом, який проходив у центрі столиці - на Хрещатику.

Зазначимо, що це був не перший виступ Бочеллі в Києві. У 2017 році він виступав на НСК "Олімпійський" з українським національним хором імені Верьовки та у супроводі Національного симфонічного оркестру України.

Зі своєю дружиною Бочеллі познайомився в 2002 році. Через десять років у них народилася дочка. Це перша дитина для Вероніки і третя для Бочеллі. У артиста є два сини від попереднього шлюбу - Амос 1995 року народження і Маттео 1997-го.

Нагадаємо, у Києві під час репетиції параду юний військовослужбовець зробив пропозицію руки і серця своїй коханій під оплески киян і гостей столиці.

Ми також ми публікували яскраві фото параду до Дня Незалежності в Києві.

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