Дружина і дочка Андреа Бочеллі прогулялися по Києву: були на параді, купили сукню-вишиванку
У Києві на честь 30-річчя Дня Незалежності України виступив знаменитий італійський тенор Андреа Бочеллі. Артист приїхав не один, а зі своєю дружиною Веронікою і 9-річною дочкою Вірджинією.
Його дружина опублікувала в Instagram фотографії своєї прогулянки центром Києва.
Судячи з фото дівчинці купили сукню-вишиванку.
Також на знімках можна побачити, що вони гуляли біля собору Святої Софії, пройшлися по пасажу, були на Андріївській церкві.
Гості з Італії ще спостерігали за військовим парадом, який проходив у центрі столиці - на Хрещатику.
Зазначимо, що це був не перший виступ Бочеллі в Києві. У 2017 році він виступав на НСК "Олімпійський" з українським національним хором імені Верьовки та у супроводі Національного симфонічного оркестру України.
Зі своєю дружиною Бочеллі познайомився в 2002 році. Через десять років у них народилася дочка. Це перша дитина для Вероніки і третя для Бочеллі. У артиста є два сини від попереднього шлюбу - Амос 1995 року народження і Маттео 1997-го.
Нагадаємо, у Києві під час репетиції параду юний військовослужбовець зробив пропозицію руки і серця своїй коханій під оплески киян і гостей столиці.
Ми також ми публікували яскраві фото параду до Дня Незалежності в Києві.