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Автор "Орла і решки" Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупанти

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Буча, Субота 13 серпня 2022 19:58
Автор "Орла і решки" Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупанти Режисер "Орла і решки" Євген Синельников одружився (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Автор і ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников одружився вдруге. Його обраницею стала продюсерка у компанії BADOEVTEAM, співзасновниця рекламної агенції BADOEV ID Наталія Кліпа. Весілля відбулося 12 серпня у звільненій від російських окупантів Бучі.

Фото в Instagram опублікувала режисерка Яна Мазана.

Автор "Орла і решки" Синельников одружився: весілля зіграли у будинку у звільненій Бучі (фото)

Весілля вирішили відгуляти у місці, яке стало для них символічним. Найближчих закохані зібрали у своєму будинку в Бучі, у якому на початку війни ховалися з родиною від російських військ. Зокрема, окупанти розтрощили частину будинку.

Церемонію молодята влаштували на задньому дворі будинку серед лісу. Наречена одягла мереживну сукню з відкритою спиною та змінними рукавами. Євген Синельников обрав світлі лляні штани, білу сорочку та яскраво-червоні кросівки.

Автор &quot;Орла і решки&quot; Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупантиАвтор &quot;Орла і решки&quot; Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупантиРежисер "Орла і решки" Євген Синельников одружився (instagram.com/ianamazana)

На урочистій церемонії був присутній й друг пари, режисер Алан Бадоєв.

"Саме в цьому будинку мої любі друзі переховувались у перші дні війни. Два тижні у підвалі… Кохання переможе все. Вірю в вас, люблю та знаю, що це на все життя. Ви є одне в одного", - написав в Instagram Бадоєв.

Автор &quot;Орла і решки&quot; Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупантиАвтор &quot;Орла і решки&quot; Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупантиАвтор &quot;Орла і решки&quot; Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупантиАвтор &quot;Орла і решки&quot; Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупантиаАвтор &quot;Орла і решки&quot; Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупантиАвтор &quot;Орла і решки&quot; Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупантиРежисер "Орла і решки" Євген Синельников одружився (instagram.com/ianamazana)

Додамо, що освідчився Євген Синельников своїй обраниці наприкінці березня у Гостомелі. Він зробив це просто під ворожими обстрілами, адже розумів, що іншого разу може вже й не бути.

Автор &quot;Орла і решки&quot; Синельников одружився: весілля було у будинку в Бучі, який розгромили окупантиЄвген Синельников з дружиною Наталією (instagram.com/synelnykov_yevgen)

Як відомо, від першого шлюбу Синельников виховує сина. Також у його нової дружини є двоє дітей.

Раніше Євген Синельников показував, як виглядає його будинок у Бучі після окупантів.

Також ведучий Орла і Решки розповідав про жахи блокади під Києвом.

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Орел и Решка
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