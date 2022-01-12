Залізничний експрес наших прадідів: як виглядала "Люксторпеда" - гібрид автобуса і лімузина (відео)

Експрес "Люксторпеда" курсував на Галичині в 1930-х роках. У той час відстань від Тернополя до Заліщиків він долав за 2,5 години. Цікаво, що зараз поїзд "Київ-Чернівці" цей шлях долає за 4,5 години.

"Люксторпеда" (фото: Національний цифровий архів Польщі)

"Люксторпеда" складалася з одного вагона класу люкс. При цьому в ньому був власний дизельний двигун внутрішнього згоряння. Вона мала аеродинамічну форму і на 1,5 метра була нижче звичайного паровоза. Кабіна машиніста розміщувалася з обох сторін.

"Люксторпеда" (фото: Національний цифровий архів Польщі)

Середня швидкість "Люксторпеди" досягала 100-105 км/год, а на прямих ділянках вона могла розганятися до 120 км/год. Для того часу це були приголомшливі показники.

"Люксторпеда" (фото: Національний цифровий архів Польщі)

Довжина "Люксторпеди" була 22 метри. Всередині було комфортно - 52 місця на просторих шкіряних диванах. Правда, і коштувало задоволення недешево - близько 40 злотих при тодішній середній зарплаті 200-250.

"Люксторпеда" (фото: Національний цифровий архів Польщі)

Перший такий поїзд був побудований на заводі Austro-Daimler-Puch в 1933 році в Австрії. Пізніше польський уряд викупив права на виробництво таких поїздів.

"Люксторпеда" (фото: Національний цифровий архів Польщі)

У 1936 році в Польщі на заводі Fablok виготовили п'ять "Люксторпед". Під час Другої світової війни в Польщі з усіх таких поїздів уціліло лише два. У 1950-х роках їх списали і до наших днів вони не збереглися.

"Люксторпеда" (фото: Національний цифровий архів Польщі)

Цікаво, що під час окупації Польщі нацистами на "Люксторпедах" їздила верхівка нацистської адміністрації.

"Люксторпеда" (фото: Національний цифровий архів Польщі)

"Люксторпеда" (відео: YouTube)