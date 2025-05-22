Желейные босоножки, мюли и вьетнамки: как выглядит модная обувь на лето 2025

Желейные босоножки

В трендах на лето 2025 - резиновые сетчатые босоножки или, как их еще называют, желейные. Такая модель уже была на пике популярности в 1990-х. Особенность этой обуви заключается в материале изготовления под названием ПВХ-резина - полупрозрачное или непрозрачное вещество, похожее на желе.

Такие босоножки подойдут для пляжного лука, а также неформального образа с шортами, короткими юбками или же льняными штанами.

Желейные сандалии (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Мюли на каблуке-"рюмочке"

Мюли на каблуке "рюмочка" или kitten heels - это один из самых горячих трендов лета 2025 года. Такая обувь сочетает элегантность классических мюлей с изяществом тонкого каблука, напоминая силуэт бокала, что делает его идеальным выбором для вечерних выходов, праздничных событий и романтических образов.

Надевайте с джинсами или брюками клеш для создания стильного повседневного образа или же сочетайте с платьем-комбинацией или шелковым макси для романтического лука.

Мюли с открытым носком и на небольшом каблуке (фото: instagram.com/deborabrosa)

Замшевые сандалии

Замшевые сандалии - это один из главных трендов весенне-летнего сезона 2025 года. Этот стиль сочетает элегантность замшевого материала с комфортом и легкостью сандалий, создавая идеальную обувь для теплой погоды.

Эти сандалии легко сочетаются с разными стилями одежды - от casual до вечерних образов. Отметим, что в 2025 году популярны теплые оттенки замши, такие как карамельный, каштановый, бежевый и оливковый.

Сандалии из замши в тренде (фото: instagram.com/smythsisters)

Вьетнамки на небольшом каблуке

Эта модель обуви набирает популярность в 2025 году, благодаря своей универсальности и способности дополнить разнообразные стили одежды. Невысокий каблук обеспечивает удобство при ходьбе, уменьшая нагрузку на стопу, а также придает образу изящества и элегантности.

Вьетнамки на небольшом каблуке легко сочетаются с платьями, юбками, шортами и брюками, создавая стильные образы для разных случаев.

Вьетнамки на небольшом каблуке (фото: instagram.com/styleidealist)

Сандалии с тонкими ремешками

Тонкие ремешки и сдержанные линии создают элегантный и современный вид, а плоская подошва или низкий каблук обеспечивают удобство при ходьбе.

Кроме того, эти сандалии легко сочетаются с разными стилями одежды - от повседневной до вечерней. Сочетать их можно с джинсами, льняными брюками или платьями для создания легкого и стильного образа, а также с костюмами и блузами для деловых встреч и рабочих будней.

Минималистичные сандалии (фото: instagram.com/sobalera)