У спеку набрякають ноги і руки: медики попередили про тривожні симптоми

У спеку у багатьох людей з'являється набряклість рук і ніг. Це доставляє масу незручностей і часто стає причиною погіршення самопочуття. А ще така набряклість може говорити про більш серйозні порушення в організмі.

Як пояснюють медики, причиною набряклості стає накопичення рідини - едема. Що це таке і як можна допомогти організму, розповіли в матеріалі видання Storinka.

Причини появи набряклості

Затримка рідини в організмі може бути викликана розширенням кров'яних судин – від цього з'являються периферичні набряки в ногах, руках і в пальцях. Такий стан може бути від спеки, високої вологості або інших проблем зі здоров'ям. Через розширення кровоносних судин рідина починає накопичуватися в тканинах, що призводить до зайвої набряклості. Якщо людина ще й мало рухається - сидяча робота, робота на ногах, то рідина починає перетікати в руки та ноги.

Як допомогти організму при набряклості

1. Для початку варто перевірити здоров'я, оскільки набряклість може сигналізувати про проблеми з нирками та серцево-судинною системою.

2. Знизити споживання солі

3. Лікар може прописати діуретики – спеціальні сечогінні препарати.

Є і кілька досить простих і доступних засобів для зниження набряклості без ліків.

Піднімати ноги. Якщо у вас сидяча робота, то поставте під ноги пуф або табурет, а зверху – ноги. Якщо є можливість зробити перерву і прилягти, то ноги можна покласти на спинку дивана або підкласти кілька подушок. Гравітація зробить свою справу - набряклість спаде.

Більше ходіть пішки. Якщо робота в офісі не дає можливість підставити під ноги опору, то робіть раз на годину перерву і намагайтеся пройтися пішки – це поліпшить циркуляцію і допоможе лімфатичній системі.

Спеціальні панчохи. Якщо під час роботи вам доводиться багато стояти, то допоможуть спеціальні компресійні панчохи, колготи або гольфи. Вони допомагають нормалізувати циркуляцію.

Масаж. Для поліпшення циркуляції та лімфатичного дренажу добре допомагає масаж, який необхідно виконувати кінчиками пальців. Для рук також корисно буде таку вправу: тримати їх на рівні грудей, стискати в кулаки та розтискати.

Чому набряки рук і ніг можуть бути небезпечними

Влітку, коли ми п'ємо багато рідини, ми пов'язуємо набряклість саме з кількістю води. І при цьому можна пропустити важливі сигнали організму про більш небезпечні стани.

Набряклість часто з'являється при проблемах з нирками або серцево-судинною системою. Також набряклість може вказувати на хвороби печінки, алергію, побічний ефект від деяких медичних препаратів і реакцію на хімієтерапію.

Крім того, набряклість говорить про неправильне функціонування лімфовузлів, які відповідають за фільтрацію рідини та очищення організму від бактерій, вірусів та інших патогенів.

Сильна набряклість може привести до утворення виразок на шкірі та підвищити ризик потрапляння інфекцій в організм. Хронічна набряклість призводить до утворення тромбів.

Якщо при набряклості у вас з'являється задишка, прискорене серцебиття, болі або відчуття печіння в кінцівках, жар – то до лікаря потрібно звернутися негайно, оскільки це можуть бути симптоми тромбоемболії.