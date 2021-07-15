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Комаровський розповів про небезпечний стан при спеці і назвав симптоми

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Четвер 15 липня 2021 07:33
Комаровський розповів про небезпечний стан при спеці і назвав симптоми Фото: Євген Комаровський, педіатр і телеведучий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Спека здатна привести до серйозних проблем зі здоров'ям, викликати сонячний і тепловий удари, теплові судоми, привести до опіків, а іноді аномально високі температури можуть загрожувати життю людини. Відомий педіатр і ведучий Євген Комаровський розповів про стани при спеці, які можуть сигналізувати про небезпеку.

Корисні поради доктор Комаровський навів у своєму Instagram.

Медик звернув увагу на деякі ознаки, які свідчать про загрозу отримати тепловий удар, що представляє досить серйозну небезпеку у спекотну погоду, що міцно встановилася наразі в Україні.

Які симптоми вказують на небезпечний стан при спеці:

  • почервоніння шкіри
  • нудота, блювота
  • прискорене серцебиття
  • слабкість
  • тремтіння
  • головний біль.

Як захиститися від теплового удару, профілактика:

  • краще носити одяг з довгими рукавами та головний убір
  • не варто вживати алкоголь;
  • потрібно багато пити - в спеку організм втрачає більше рідини, відбувається зневоднення;
  • намагайтеся виключити прогулянки з 10:00 по 16:00 - цей період вважається піком спеки;
  • відмовтеся від темного одягу - найкращим у спеку вважають легкий вільний одяг світлих тонів, бажано з натуральних тканин, щоб тіло дихало.

Раніше повідомлялося, що вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.

Нагадаємо також, нещодавно експерти назвали продукти, які можуть спровокувати тепловий удар, і їх категорично не можна їсти в спеку.

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