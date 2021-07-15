Комаровський розповів про небезпечний стан при спеці і назвав симптоми
Спека здатна привести до серйозних проблем зі здоров'ям, викликати сонячний і тепловий удари, теплові судоми, привести до опіків, а іноді аномально високі температури можуть загрожувати життю людини. Відомий педіатр і ведучий Євген Комаровський розповів про стани при спеці, які можуть сигналізувати про небезпеку.
Корисні поради доктор Комаровський навів у своєму Instagram.
Медик звернув увагу на деякі ознаки, які свідчать про загрозу отримати тепловий удар, що представляє досить серйозну небезпеку у спекотну погоду, що міцно встановилася наразі в Україні.
Які симптоми вказують на небезпечний стан при спеці:
- почервоніння шкіри
- нудота, блювота
- прискорене серцебиття
- слабкість
- тремтіння
- головний біль.
Як захиститися від теплового удару, профілактика:
- краще носити одяг з довгими рукавами та головний убір
- не варто вживати алкоголь;
- потрібно багато пити - в спеку організм втрачає більше рідини, відбувається зневоднення;
- намагайтеся виключити прогулянки з 10:00 по 16:00 - цей період вважається піком спеки;
- відмовтеся від темного одягу - найкращим у спеку вважають легкий вільний одяг світлих тонів, бажано з натуральних тканин, щоб тіло дихало.
Раніше повідомлялося, що вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.
Нагадаємо також, нещодавно експерти назвали продукти, які можуть спровокувати тепловий удар, і їх категорично не можна їсти в спеку.