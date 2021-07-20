В жару отекают ноги и руки: медики предупредили о тревожных симптомах

В жару у многих людей появляется отечность рук и ног. Это доставляет массу неудобств и часто становится причиной ухудшения самочувствия. А еще такая отечность может говорить о более серьезных нарушениях в организме.

Как объясняют медики, причиной отечности становится накопление жидкости – эдема. Что это такое и как можно помочь организму, рассказали в материале издания Storinka.

Причины появления отечности

Задержка жидкости в организме может быть вызвана расширением кровяных сосудов – от этого появляются периферические отеки в ногах, руках и в пальцах. Такое состояние может быть от жары, высокой влажности или других проблем со здоровьем. Из-за расширения кровеносных сосудов жидкость начинает накапливаться в тканях, что приводит к излишней отечности. Если человек еще и мало двигается – сидячая работа, работа на ногах, то жидкость начинает перетекать в руки и ноги.

Как помочь организму при отечности

1. Для начала стоит проверить здоровье, так как отечность может сигнализировать о проблемах с почками и сердечно-сосудистой системой.

2. Снизить потребление соли

3. Врач может прописать диуретики – специальные мочегонные препараты.

Есть и несколько довольно простых и доступных средств для снижения отечности без лекарств.

Поднимать ноги. Если у вас сидячая работа, то поставьте под ноги пуфик или табурет, а сверху – ноги. Если есть возможность сделать перерыв и прилечь, то ноги можно положить на спинку дивана или подложить несколько подушек. Гравитация сделает свое дело – отечность спадет.

Больше ходите пешком. Если работа в офисе не дает возможность подставить под ноги опору, то делайте раз в час перерыв и старайтесь пройтись пешком – это улучшит циркуляцию и поможет лимфатической системе.

Специальные чулки. Если во время работы вам приходится много стоять, то помогут специальные компрессионные чулки, колготы или гольфы. Они помогают нормализовать циркуляцию.

Массаж. Для улучшения циркуляции и лимфатического дренажа хорошо помогает массаж, который необходимо выполнять кончиками пальцев. Для рук также полезно будет такое упражнение: держать их на уровне груди, сжимать в кулаки и разжимать.

Почему отеки рук и ног могут быть опасными

Летом, когда мы пьем много жидкости, мы связываем отечность именно с количеством воды. И при этом можно пропустить важные сигналы организма о более опасных состояниях.

Отечность часто появляется при проблемах с почками или сердечно-сосудистой системой. Также отечность может указывать на болезни печени, аллергию, побочный эффект от некоторых медицинских препаратов и реакцию на химиотерапию.

Кроме того, отечность говорит о неправильном функционировании лимфоузлов, которые отвечают за фильтрацию жидкости и очищение организма от бактерий, вирусов и прочих патогенов.

Сильная отечность может привести к образованию язв на коже и повысить риск попадания инфекций в организм. Хроническая отечность приводит к образованию тромбов.

Если при отечности у вас появляется одышка, ускоренное сердцебиение, боли или чувство жжения в конечностях, жар – то к врачу нужно обратиться немедленно, так как это могут быть симптомы тромбоэмболии.