В жару отекают ноги и руки: медики предупредили о тревожных симптомах
В жару у многих людей появляется отечность рук и ног. Это доставляет массу неудобств и часто становится причиной ухудшения самочувствия. А еще такая отечность может говорить о более серьезных нарушениях в организме.
Как объясняют медики, причиной отечности становится накопление жидкости – эдема. Что это такое и как можно помочь организму, рассказали в материале издания Storinka.
Причины появления отечности
Задержка жидкости в организме может быть вызвана расширением кровяных сосудов – от этого появляются периферические отеки в ногах, руках и в пальцах. Такое состояние может быть от жары, высокой влажности или других проблем со здоровьем. Из-за расширения кровеносных сосудов жидкость начинает накапливаться в тканях, что приводит к излишней отечности. Если человек еще и мало двигается – сидячая работа, работа на ногах, то жидкость начинает перетекать в руки и ноги.
Как помочь организму при отечности
1. Для начала стоит проверить здоровье, так как отечность может сигнализировать о проблемах с почками и сердечно-сосудистой системой.
2. Снизить потребление соли
3. Врач может прописать диуретики – специальные мочегонные препараты.
Есть и несколько довольно простых и доступных средств для снижения отечности без лекарств.
Поднимать ноги. Если у вас сидячая работа, то поставьте под ноги пуфик или табурет, а сверху – ноги. Если есть возможность сделать перерыв и прилечь, то ноги можно положить на спинку дивана или подложить несколько подушек. Гравитация сделает свое дело – отечность спадет.
Больше ходите пешком. Если работа в офисе не дает возможность подставить под ноги опору, то делайте раз в час перерыв и старайтесь пройтись пешком – это улучшит циркуляцию и поможет лимфатической системе.
Специальные чулки. Если во время работы вам приходится много стоять, то помогут специальные компрессионные чулки, колготы или гольфы. Они помогают нормализовать циркуляцию.
Массаж. Для улучшения циркуляции и лимфатического дренажа хорошо помогает массаж, который необходимо выполнять кончиками пальцев. Для рук также полезно будет такое упражнение: держать их на уровне груди, сжимать в кулаки и разжимать.
Почему отеки рук и ног могут быть опасными
Летом, когда мы пьем много жидкости, мы связываем отечность именно с количеством воды. И при этом можно пропустить важные сигналы организма о более опасных состояниях.
Отечность часто появляется при проблемах с почками или сердечно-сосудистой системой. Также отечность может указывать на болезни печени, аллергию, побочный эффект от некоторых медицинских препаратов и реакцию на химиотерапию.
Кроме того, отечность говорит о неправильном функционировании лимфоузлов, которые отвечают за фильтрацию жидкости и очищение организма от бактерий, вирусов и прочих патогенов.
Сильная отечность может привести к образованию язв на коже и повысить риск попадания инфекций в организм. Хроническая отечность приводит к образованию тромбов.
Если при отечности у вас появляется одышка, ускоренное сердцебиение, боли или чувство жжения в конечностях, жар – то к врачу нужно обратиться немедленно, так как это могут быть симптомы тромбоэмболии.
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