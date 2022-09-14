Смажимо капустяні відбивні: на вигляд просто, а на смак неймовірно

Відбивні з білокачанної капусти неймовірна смакота, особливо зі сметаною. Така страва точно прийдеться до вподоби всій вашій родині.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Зоряни Саковської.
Зніміть з капусти листи і зріжте потовщення. Наріжте кожен лист на шматки довільного розміру. Відбийте кожен шматок з обох боків легенько.
З'єднайте сіль і перець у посудині. Можна додати ще будь-які спеції. Пересипте спеціями капустяні листки. Залиште на 15 хвилин.
Збийте яйце з додаванням води, посоліть і поперчіть.
Візьміть шматок капусти, обваляйте у борошні, потім у яйці, потім у панірувальних сухарях.
Обсмажте з обох боків на пательні з олією.
Наші капустяні відбивні готові. Найкраще подавати зі сметаною!
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