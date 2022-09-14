Смажимо капустяні відбивні: на вигляд просто, а на смак неймовірно

Складники:

Капуста білокачанна зимова

Яйце - 1 шт.

Сіль, перець за смаком (можна додати улюблених спецій)

Сухарі та борошно для панірування

Олія для смаження

Сметана для подачі

Покрокове приготування

Зніміть з капусти листи і зріжте потовщення. Наріжте кожен лист на шматки довільного розміру. Відбийте кожен шматок з обох боків легенько.

З'єднайте сіль і перець у посудині. Можна додати ще будь-які спеції. Пересипте спеціями капустяні листки. Залиште на 15 хвилин.

Збийте яйце з додаванням води, посоліть і поперчіть.

Візьміть шматок капусти, обваляйте у борошні, потім у яйці, потім у панірувальних сухарях.

Обсмажте з обох боків на пательні з олією.

Наші капустяні відбивні готові. Найкраще подавати зі сметаною!