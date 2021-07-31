Погода в серпні здивує українців різкими перепадами температур

Погода в Україні в першій половині серпня очікується досить нестабільна, синоптична ситуація в різних регіонах буде кардинально відрізнятися - від спеки в східних і південних областях до різкого похолодання на заході країни.

Яка погода очікується в період з 31 липня по 13 серпня в різних містах України в центральних, північних, південних, східних і західних регіонах:

У Києві по 2 серпня стовпчики термометрів підніматимуться, проте вже 3-го впадуть з +32 градусів до +25. При цьому з 5 на 6 серпня знову потеплішає з +22 до +31 градуса. Втім, жителів столиці й надалі очікують "гойдалки" через кожні один-два дні, але до 12 серпня повернеться спека до +32 градусів. Дощових днів буде мало, переважатиме хмарна або навіть похмура погода.

У Харкові до початку тижня встановиться спека до +37 градусів, але вже у вівторок, 3 серпня, посвіжіє відразу до +28. До 6 серпня стовпчики термометрів піднімуться до позначки +34 градусів, і далі почнеться спекотний період, який триватиме з незначними коливаннями понад тиждень.

В Одесі перший день серпня принесе 33-градусну спеку, а далі практично щодня термометри демонструватимуть поступове зниження до позначки в +27 градусів. Істотні опади в Південній Пальмірі в найближчі два тижні не прогнозуються.

У Львові з 1 на 2 серпня термометри опустяться з +28 градусів до +22, і далі до 10-го числа очікуються "хвилеподібні" перепади приблизно в 5 градусів. При цьому незабаром очікуються такі погодні фокуси, як різкий спад температури повітря з 12 на 13 серпня з +32 градусів до +19. Всю першу половину серпня буде супроводжувати хмарна або похмура погода.

У Дніпрі найближчі два тижні теж будуть коливання температури, але тільки в межах "спека - сильніша спека". Так, стовпчики термометрів стануть коливатися від +30 до +35 градусів, а дощових днів, які б принесли приємну свіжість, особливо не передбачається.

У Миколаєві по 14 серпня буде спекотно, стовпчики термометра не опустяться навіть до +30 градусів, при цьому 6-7 і 12-13 серпня прогнозується +36... +37 градусів. Синоптики значні дощі не обіцяють.

У Луцьку останній день липня принесе спекотну погоду до +32 градусів, а перший день серпня продемонструє зниження температури, і вже 2-го числа похолодає до +21. До 4 серпня знову потеплішає, але вже 5-го відбудеться черговий різкий спад вже до +18 градусів. Потім з 6 по 12 серпня стовпчики термометрів піднімуться до +34, а 13-го обваляться до +18.

У Луганську найближчі два тижні збережеться дуже спекотна погода, причому 2 серпня очікується справжня парилка до +38 градусів. До 4-го "посвіжіє" до +30, і далі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +32... +35 градусів. Період з 5 по 10 серпня прогнозується похмура погода, попри високу температуру.

У Чернігові до 2 серпня температура повітря підвищиться до +32 градусів, але вже 3-го очікується спад до +25, а 5 серпня - до +21 градуса. На наступний день стовпчики термометрів піднімуться до +28, і далі підуть майже щоденні перепади: мінімум +25 і максимум +32. Періодичні дощі до сильних злив доходити не будуть.

У Чернівцях зниження температури повітря очікується після 2 серпня, але разом з тим почнуться "гойдалки": від +24 до +33 градусів всю першу половину останнього місяця літа. У цей період переважатиме хмарна і похмура погода з дощами.