Жара і сильні грози: синоптики розповіли, де погода буде бушувати

Погода в Україні у середу, 19 червня, не порадує жителів прохолодою і спокійним помірним теплом. Частина областей опиниться в зоні грозових дощів, а температура буде триматися від +30 градусів і вище.

Погода на сході країни буде неоднозначна. У Харківській, Полтавській областях, а також в Дніпрі буде сухо, опади не передбачаються. У Луганській і Донецькій областях пройдуть грози, можливе посилення вітру. Денна температура повітря складе +28 +31 градус, вночі буде прохолодніше, +17 +19 градусів.

Південні області накриє грозами. Вдень очікується від +29 до +31 градусів, вночі від +17 до +21 градуса. У Криму без опадів, вдень сонячно. Температура повітря вдень +29 +31 градус, вночі очікується +17 +19 градусів.

На півночі України буде сонячно, опади не прогнозуються. Вдень повітря прогріється до +28 +30 градусів, вночі очікується +17 +19 градусів.

Західні області також будуть в зоні грозових дощів. Невеликі грози і зливи можливі по всьому регіону. Температура повітря вдень становитиме +27 +29 градусів, вночі буде прохолодно, від +15 до +19 градусів.

В центральній частині опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вдень повітря прогріється до +28 +30 градусів, вночі від +17 до +19 градусів.

У Києві 19 червня буде сонячно і сухо, без опадів. Денна температура повітря складе +28 +30 градусів, вночі опуститься до +18 +20 градусів.

Погода в Україні 19 червня

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