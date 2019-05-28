Стихія атакує українців: синоптики налякали прогнозом

Погода в Україні у середу, 29 травня, буде по літньому спекотна, суха і сонячна. Проте в західних областях знову прогнозуються короткочасні дощі з грозами. Також місцями можливі шквали та град. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

В середньому по країні температура повітря вдень становитиме від +26 до +31 градуса.

На Заході, де разгуляются опади, стовпчики термометрів покажуть від +21 до +24 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Сьогоднішній сильний вітер перескочить і у завтрашній день - пориви із південного сходу досягатимуть 15-20 м/с", - попередила Діденко.

Також вона додала, що вітер, як очікується, ослабне 30 травня.

У столиці 29 травня буде спекотно і сухо, дощі не прогнозуються.

Температура повітря становитиме від +26 до +28 градусів.

Синоптик розповіла, що 31 травня та 1-2 червня в Києві похолоднішає і почнуться дощі.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, яким буде літо в Україні.

Також ми писали про те, що негода і повені в Західній Україні заподіяли багато лиха місцевим жителям і навіть забрали два життя. В даний час підтоплених житлових будинків немає, господарі відновлюють свої володіння і докладно розповідають, як їм дісталося від водної стихії.