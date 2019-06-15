Спека не здається: синоптик дала прогноз погоди на неділю

Погода в Україні 16 червня буде такою ж гарячою, як і в суботу. Синоптик Наталка Діденко опублікувала прогноз, згідно з яким в Україні протягом усього недільного дня очікується аномальний рівень спеки – стовпчики термометрів покажуть до +35 градусів. Про це вона написала у своєму блозі в Facebook.

"Спека не здається. У неділю, 16 червня, знову в Україні +30... +35 градусів. Кому пощастить - +29 градусів). Вночі очікується +18... +24 градуси", - пише синоптик.

Синоптик заявила, що в східних і деяких центральних регіонах може збільшитися ймовірність випадання опадів. У понеділок грозові дощі пройдуть локально на Заході і Півночі, періодично, коротко, знижуючи температуру повітря.

Погода в Україні 16 червня - синоптик прогнозує аномальну спеку (фото: facebook.com/tala.didenko)

"В неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами на Харківщині, Луганщині, в Донецькій, Вінницькій, Житомирській і на заході Київської області. В окремих районах західній частині України також. Загалом переважно без опадів", - додала вона.

Діденко розповіла, якою буде погода у Києві 16 та 17 червня. За її словами, практично нічого не зміниться.

"У Києві завтра очікується спека, +31... +33 градуси, без істотних опадів", - додала синоптик.

Народний прогноз: у народі 16 червня називали днем Луки Вітрогона, оскільки вітер у цей день був головним персонажем. На Луку найбільше боялись північно-східного вітру, який нібито приносить з собою безперервні дощі, шкідливі при наливанні жита. Наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру: з північної сторони - буде день ясний; холоднуватий вітер - може бути градовий дощ; з півдня чи заходу - до негоди; з південно-заходу - негода надовго.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про зростання цін на самий популярний овоч сезону. Причиною тому стала аномальна спека, яка нависла над Україною.

До цього синоптики прогнозували дощі і грози на 15 і 16 червня.

Також ми повідомляли, що у Києві зафіксовано новий температурний рекорд.