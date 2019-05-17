Спека, град і шквальний вітер: українців здивували прогнозом на вихідні

Погода в Україні на вихідних, 18 і 19 травня, буде дощовою і спекотною. У деяких регіонах пройдуть грози із градом, а місцями стовпчики термометрів піднімуться до "липневих" показників. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Жителів західних регіонів, а також Вінницької і частково Одеської областей очікують дощі та грози, є висока ймовірність граду.

Крім того, прогнозується шквалисте посилення вітру.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Температура повітря в суботу і неділю становитиме від +20 до +25 градусів.

У північних і східних областях, в більшості південної частини та в Центрі "буде якийсь липень, а не травень", зазначила Діденко.

Українців у цих регіонах очікує сонячна і спекотна погода без опадів. Термометри покажуть в середньому +25... +30 градусів. При цьому в східних і південних областях іноді повітря прогріється до +32 градусів.

У Києві 18 і 19 травня прогнозується суха погода, буде сонячно. Стовпчики термометрів жителям столиці покажуть близько +23... +26 градусів.

Ілюстративне фото: УНІАН

Діденко додала, що температура води в Дніпрі в даний час +16... +17 градусів.

"Ще раз нагадую про особливу обережність при грозі!" - додала синоптик.

Метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося, 16 травня погода принесла чимало неприємних сюрпризів жителям різних областей. Так, у Житомирській області розгулялася стихія, в мережі показали великий град і торнадо.

Також раніше ми писали про те, що по Україні наприкінці квітня пронеслися жахливі смерчі.

Нагадаємо, що синоптики дали невтішний прогноз на тиждень.