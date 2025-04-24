"Ужасное поведение неудачницы": Педро Паскаль вызверился на Джоан Роулинг

Известный голливудский актер Педро Паскаль не поддерживает позицию автора "Гарри Поттера" относительно трансгендерных женщин, и его новый комментарий стал этому подтверждением.
Почему звезда сериала "Последние из нас" резко высказался о писательнице - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Педро Паскаль назвал Джоан Роулинг "ужасной неудачницей" после того, как она отпраздновала решение Верховного суда Великобритании о том, что трансженщины юридически не являются женщинами.
Актер опубликовал резкое высказывание под постом активиста Тарика Рауфа, который призвал бойкотировать любые будущие проекты о Гарри Поттере.
"Ужасное отвратительное Г*ВНО - это именно так. Отвратительное поведение неудачника", - поддержал он мысли активиста.
Автор видеоролика осудил писательницу за ее пост в поддержку решения суда. Она славится негативным отношением к трансгендерам и сделала немало заявлений, которые были восприняты как трансфобия. Активист призвал не покупать ничего связанного с "Гарри Поттером", в частности игнорировать будущий телесериал.
"Не смотрите шоу. Не ходите на "Юниверсал". Не покупайте ни одной вещи о Гарри Поттере. Пришло время сказать этим корпорациям, что трансфобия приносит им убытки", - заявил он.
Кадр из видео Рауфа (скриншот)
А уже через несколько дней он получил поддержку от известного американского актера чилийского происхождения.
Ранее Паскаль также продемонстрировал свою поддержку трансгендерным женщинам, надев футболку со слоганом "Protect The Dolls". Стоит отметить, что его сестра Люкс в 2021 году совершила каминг-аут как трансгендерная женщина.
Автор "Гарри Поттера" поддержала решение британского суда по определению женщины, разместив фотографию на ее яхте с сигаретой в руке. Свое фото она подписала лаконичной фразой "Мне нравится, когда план срабатывает", чем разозлила сеть.
"Сегодня транс-люди потеряли ноль прав, хотя я не сомневаюсь, что некоторые (не все) будут разъярены тем, что Верховный Суд поддержал права женщин по признаку пола", - добавила она впоследствии.
Напомним, актеры фильмов о выжившем мальчике не поддерживают позицию писательницы. Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт неоднократно открещивались от ее взглядов. На фоне очередного скандала исполнитель роли Оливера Вуда Шон Бигерстафф назвал Роулинг "предвзятой" и "одержимой миллиардершей".
Вас также может заинтересовать:
При написании материала были использованы следующие источники: видео в Instagram/Tariq Ra’ouf, публикация в x.com/jk_rowling, Daily Mail.