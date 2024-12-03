Жадан резко прокомментировал тему личной жизни: "Много глупостей и лжи"

Личная жизнь Сергея Жадана

Так, когда защитника спросили о его экс-партнерше, он отметил, что в сети было много слухов и лжи по поводу этой темы.

"Прекратите, давайте об этом не будем говорить. Давайте о чем-то другом поговорим. Я не хочу, я не говорю о своей личной жизни, тем более о личной жизни близких мне людей. В Интернете обо мне пишут очень много глупостей и лжи", - заявил Жадан.

О романе исполнительницы и музыканта стало известно в 2022 году. Однако их романтические отношения продолжались не так долго. Позже, после расставания, стало известно, что Христина влюбилась в другого мужчину, а потому приняла решение разойтись с Сергеем. После этого оба разорвали все связи и полностью прекратили общение.

Писатель высказался о своей личной жизни (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Также известно, что ранее звезда была в браке со Светланой Олешко, которая родила ему сына Ивана. Вторая законная избранница мужчины - Ирина Куницына, и от этих отношений у него есть дочь Мария. О разводе с Ириной Жадан объявил в прошлом году.

Кроме того, после начала полномасштабной российско-украинской войны поэт занялся активной волонтерской деятельностью и помощью ВСУ. Он основал благотворительный фонд, поддерживающий образовательные и культурные инициативы. А еще имеет отношение к созданию проекта "Восток читает", посвященный наполнению книгами библиотек Донецкой и Луганской областей.

Жадан служит в подразделении Национальной гвардии Украины "Хартия" (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

В марте Сергей сообщил о вступлении в армию. Он присоединился к бригаде Национальной гвардии "Хартия" - подразделению, к созданию которого был причастен и которым занимался с самого начала.