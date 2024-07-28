Врач рассказала, как еда может провоцировать возникновение акне и псориаза

В современном мире здоровая кожа - это результат тщательного ухода и здорового питания. Некоторые продукты могут приводить к тяжелым заболеваниям кожи или вызвать обострение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Акне

При расщеплении молочных продуктов, углеводов и красного мяса может образовываться аминокислота лейцин.

Лейцин и сахар, в свою очередь, могут влиять на продукцию инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1), который может достигать андрогенных рецепторов во всем теле, включая кожу.

Это приводит к повышенной продукции кожного сала, накоплению его в порах кожи и как следствие возникновения воспалительного элемента, увеличению количества бактерий Cutibacterium acnes, вызывающих акне.

Врач рассказала, когда производители молока удаляют жир, то часто

добавляют сывороточный белок, чтобы восстановить некоторые питательные вещества.

А сывороточный белок может увеличить акне, так как содержит аминокислоту лейцин. Поэтому обезжиренное молоко имеет больше шансов ухудшить состояние кожи, чем цельное.

Псориаз

Важно знать, что ожирение может являться фактором обострения.

Алкоголь может снизить реакцию на лечение и связан с более тяжелым течением псориаза.

Не существует диеты, которая вылечила бы псориаз, но есть много способов, как употребление здоровой пищи может уменьшить выраженность симптомов.

В частности, соблюдение средиземноморского типа питания связывается с меньшей тяжестью псориаза.

Атопический дерматит

Диета у взрослых при наличии заболевания основывается на грамотном составлении программы питания, позволяющей предотвратить рецидивы.

Чтобы исключить вероятность обострения атопического дерматита, следует учитывать следующие рекомендации по питанию:

в рационе должны преобладать овощи и фрукты

употребление сахара нужно свести к минимуму

контролировать употребление соли

полностью исключить из рациона спиртные напитки и кофе

желательно не употреблять продукты с высокой степенью аллергенности

пить не менее 2 литров чистой воды в сутки

Розацеа

Солнечный свет, алкоголь, шоколад, острая пища и кофеин у людей с розацеа могут вызвать покраснение лица, отек, жжение и воспалительную реакцию.

Такие продукты активируют кожные рецепторы и сенсорные нейроны, которые могут высвобождать нейропептиды, действующие на тучные клетки в крови, что приводит к приливам.