Вспоминаем Кузьму: 20 старых фотографий культового музыканта с семьей, друзьями и группой

2 февраля исполняется 8 лет со дня гибели Андрея Кузьменко - лидера и солиста группы "Скрябин". Артист полюбился украинцам за драйвовую музыку, глубокие песни и веселый нрав. А еще - за исключительную жизненную мудрость и простоту.
Его высказывания уже давно украинцы разобрали на крылатых цитатах. А на песнях Кузьмы выросло не одно поколение.
Одной из самых популярных композиций Кузьмы стала "Старі фотографії".... Сегодня в память о музыканте хотим поделиться редкими старыми фото артиста, которые лучше всего иллюстрируют его жизнь.
Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года в Самборе Львовской области. Позже семья переехала в Новояворовск. Именно в этом провинциальном городке будущий музыкант начал свой творческий путь.
Андрей был единственным ребёнком в семье инженера и учительницы музыки. По словам его мамы, сын удался нравом у нее и все делал "молнией", но не любил физического труда на даче.
А школьные друзья Андрея вспоминают, что будущий артист в детстве мечтал стать водителем мусоровоза. Видел в этом своеобразную романтику.
С самого детства Андрея отдали на обучение в музыкальную школу по классу фортепиано. Сам Кузьма долго не любил занятий музыкой и даже в 3 классе хотел их покинуть, но родители все же убедили в обратном.
По его же собственным словам, мама чуть ли не силой заставляла сына ходить в музыкальную школу. Но именно мама оказала решающее влияние на его формирование как музыканта.
Кузьма с мамой (скриншот)
В подростковом возрасте Кузьма обожал слушать польское радио, волны которого пробивались из-за границы. Оттуда молодежь тогда черпала новую музыку.
Фото еще совсем юного Кузьмы (скриншот)
В 80-х Кузьма увлекся двумя музыкальными направлениями. Скрытого панка в нем разбудили шотландцы The Exploited. А британские группы Depeche Mode и The Cure открыли для будущего музыканта глубины неоромантики.
Уже через несколько лет раннего "Скрябина" будут называть первыми украинскими неоромантиками и сравнивать с самими Depeche Mode.
В последние годы существования Союза Кузьма, как и остальная молодежь, начинает подрабатывать поездками за границу. Для этого он даже купил старую "Победу", на которой с друзьями поехал в Берлин.
Спустя почти два десятилетия музыкант описал это приключение в своей первой книге "Я, "Победа" и Берлин". Она стала настоящим бестселлером, ее не раз переиздавали, а через несколько лет даже сняли одноименный фильм.
На экраны ему предстояло выйти в марте 2022 года, но помешало полномасштабное вторжение России в Украину.
Андрей Кузьма дома у друга Томаса во время своей знаменитой поездки в Берлин на машине "Победа" (скриншот)
Несмотря на свое увлечение музыкой, Андрей послушался родителей и пошел получать образование (именно так говорили родители) - учился во Львове на стоматолога. Но эта профессия показалась ему скучной, поэтому он решил связать свою жизнь с музыкой.
Кузьма в студенческие годы (скриншот)
В 1989 году Кузьма собрал из своих старых друзей группу "Скрябин". Его создал вместе с Ростиславом Домишевским (Рой) и Сергеем Герой (Шура).
Кузьма вспоминал это так: "Собрались мы как-то так спонтанно. Вообще, весь этот Скрябин - это что-то такое, может, даже мало-мальски космическое, то есть оно никогда не подчинялось никаким правилам. Мы не делали это для чего-то конкретно - мы просто это делали, потому что нам это было в кайф. А в какой-то момент мы поняли, что из этого можно сделать что-нибудь нормальное".
Кузьма в начале музыкальной карьеры (скриншот)
Первым сигналом успеха группы стали "Птахи", выпущенные в 1995 году. А настоящая популярность наступила через два года с выходом меланхолического альбома "Сказки", продававшегося на двух кассетах.
Особенно сейчас остро звучат слова из их песни: "Тікай, бо скоро буде війна, холодна і мокра, довга і зла. Квадратні на круглих будуть іти за те, що ті рівні, як їх не крути".
Со временем популярность группы набирает обороты и молодых ребят приглашают участвовать в фестивалях и больших концертах.
В начале 2000-х годов "Скрябин" в старом виде распался: Рой и Шура ушли из группы, а Андрей Кузьменко набрал новых музыкантов и основал фактически совсем другую команду с тем же названием.
Свое 15-летие уже обновленный "Скрябин" отметил "Альбомом (1989-2004)" - перепев старых и новых песен.
Кузьма также активно работал на телевидении. Многие сезоны был ведущим в программах "Шанс" и "Шейканемо". Снимался в комедиях, писал художественные книги и занимался несколькими панковскими проектами. Самый известный из них - "Пающие трусы" так и не получили широкой популярности.
С начала российской агрессии в 2014 году музыкант активно помогал украинским военным. Не раз ездил к нашим защитникам на передовую. После гибели музыканта группа продолжает поддерживать украинских бойцов, устраивает благотворительные концерты и часть средств передает на ВСУ.
Кузьма всегда тщательно скрывал личную жизнь. Не любил отвечать на вопросы о семье и очень редко делился фото близких.
Но Андрей был счастливым семьянином. Еще в 1994 году женился на художнице Светлане Бабийчук. Артист знал ее почти всю свою жизнь, поскольку она училась в противоположном классе.
Через три года после женитьбы у пары родилась дочь. Ее назвали Мария-Барбара - в честь любимой актрисы Кузьмы Барбары Брыльской.
Кузьма с дочерью (скриншот)
Сейчас дочь Кузьмы вышла замуж и работает косметологом в Киеве.
Во время войны Барбара выставила футболку культового отца на аукцион. Вырученные деньги отправила на нужды Вооруженных сил Украины и медикаменты.
Жена музыканта Светлана призналась недавно в одном интервью, что когда началась война, она пошла на могилу к мужу и попросила сил, чтобы пережить вторжение россиян. Женщина по-прежнему остается в Украине.
Родители Кузьмы живут недалеко от Львова. Часто вспоминают звездного сына и охотно рассказывают о нем. В одном из последних интервью мама Андрея процитировала своего сына: "Нужно жить сегодня, потому что не знаешь, какая будет твоя фотография последней".
Таким Андрея Кузьму запомнили большинство украинцев (скриншот)
Раньше мы писали о том, как Вакарчук взволновал всех своими воспоминаниями о Кузьме.