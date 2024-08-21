Вспомнить все: как выглядит и чем занимается первый парень Меган Маркл

Первую любовь Меган зовут Джошуа Сильверштейн. Они познакомились в летнем лагере и начали встречаться, когда им было всего 13 лет.

В старшей школе их роман закончился, но дружеские отношения остались.

"Как оно бывает у детей? Она сказала своим друзьям обо мне, я - своим, и те все устроили. Мы начали встречаться. Мы оставались парнем и девушкой до старшей школы. А потом стали просто друзьями. Я иногда видел Меган в церкви, куда мы ходили, но в основном поддерживал связь с ее мамой. Она мне рассказывала, как дела у Меган", - рассказал как-то Джошуа.

В 2020-м году он появился в эфире британской программы Lorraine и рассказал телеведущей, что всегда знал, что Маркл заявит о себе миру.

Сильверштейн, кстати, не раз заступался за нее, когда ей была объявлена травля в Сети.

Сейчас Джошуа - образцовый семьянин, писатель, преподаватель и активист. Вместе с женой Синтией он воспитывает троих детей, младшему из которых четыре года.

Джошуа Сильверштейн с семьей (фото: instagram.com/thejoshuasilverstein)

У мужчины также есть собственный бренд одежды Not Fair Wear, предлагающий футболки с оригинальными принтами.

Кроме того, он с женой ведет подкаст The Silvershteins' Show, где супруги обсуждают актуальные события.

Джошуа Сильверштейн с семьей (фото: instagram.com/thejoshuasilverstein)