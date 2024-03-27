Зендая ошеломила сияющим образом (фото)

Зендая показала роскошный образ

Поскольку Зендая является очень известной актрисой Голливуда, она часто появляется на разных светских мероприятиях, поэтому и может демонстрировать интересные и яркие наряды.

Зрители привыкли к эксцентричности актрисы, ведь ее образы в сериалах и фильмах бывают очень смелыми и даже безумными. А одежда в жизни и кино очень отличается.

Так, например, Зендая очаровала своим новым образом - это сияющее платье бирюзового цвета с интересным вырезом на ноге. Также это платье блестки и интересный узор. А еще платье вырез на груди.

Зендая в великолепном платье (фото: instagram.com/people_style)

Это платье демонстрирует идеальную и тонкую талию актрисы. Также это платье очень подходит Зендае под ее загорелую кожу.

Достаточно необычной для юной актрисы есть и ее прическа, ведь обычно она оставляет волосы распущенными, а на этот раз кинозвезда собрала свои локоны в пучок.

Дополнила Зендая свой сияющий лук достаточно массивными серьгами и интересным, но спокойным макияжем.

Итак, иногда девушка умеет удивлять своими лугами и действительно способна ошеломить своих фолловеров, как в жизни, так и на фото.