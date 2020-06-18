Землю чекає напружений день: астролог зробила важливе попередження

Унікальне сонячне затемнення (Фото: pixabay.com)

У червні сонячне затемнення співпаде з днем літнього сонцестояння

21 червня відбудеться одразу два явища – кільцеве сонячне затемнення і літнє сонцестояння. Неділя стане особливим днем у житті багатьох людей, оскільки сонячне затемнення відкриває новий життєвий цикл і може істотно змінити життя людини.

Як розповіла астролог Марина Скаді, Сонячні та Місячні затемнення – це один з методів, за якими можна спрогнозувати ключові етапи в житті. Про це пише видання УНІАН.

За словами астролога, сонячні затемнення відбуваються в новомісяччя і такі явища змінюють внутрішні установки, приносять події, які обумовлені зовнішніми обставинами. Сонце символізує усвідомленість минулого досвіду, а Молодик – початок нового етапу життя.

21 червня відбудеться Кільцеве Сонячне затемнення у кардинальній точці Раку і в день літнього сонцестояння. Воно включить усвідомлене прагнення до нового і буде стимулювати до самовдосконалення.

Кільцеве затемнення має сильний вплив на світові та колективні події, а літнє Сонцестояння надає таким подіям додаткову силу. Таке затемнення буде мати глобальний вплив і відіб'ється на світових економічних та політичних подіях.

Астролог зазначила, що всі події, нові справи та вчинки зададуть фон подій на найближчі пів року. Варто з усією відповідальністю поставитися до цього дня і всього, що буде відбуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли настане період ретроградного Меркурія і що він принесе.

А також ми розповідали про те, що у червні очікується унікальне сонячне затемнення.

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Автор: Styler