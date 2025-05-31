Землю охватила мощная магнитная буря: штормить будет целую неделю

Прогноз магнитных бурь

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, активность Солнца остается повышенной. На 31 мая прогнозируют G1-уровень - это умеренная геомагнитная буря, которая может вызвать незначительные перебои в работе связи и влиять на самочувствие.

В воскресенье, 1 июня, магнитная активность будет умеренной, в пределах показателей Кр-индекс 4-5. Активность пойдет на спад, но влияние на жизнедеятельность человека будет высоким.

Повышенный уровень активности ожидается также в первые дни июня - ученые прогнозируют в среднем Кр-индекс 4-5.

Пик этой мощной бури пришелся на 29-30 мая и эксперты предупреждают - Солнце находится в фазе максимальной активности. Это значит, что вспышки и корональные выбросы происходят чуть ли не ежедневно и прогнозы по магнитным бурям могут быстро меняться.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц с Солнца. Они достигают нашей планеты через 1-3 дня после солнечной вспышки. Геомагнитные бури классифицируют по шкале от G1 до G5, где G5 - самая сильная.

Как магнитные бури влияют на людей

При слабых и умеренных бурях большинство людей не чувствуют солнечной активности. Однако бури красного уровня ощутимы для многих людей на планете. В группе риска люди с хроническими заболеваниями, гипертоники, сердечники, маленькие дети, беременные и пожилые люди.

Наиболее частые жалобы:

головная боль, головокружение, мигрень

скачки артериального давления

сонливость, бессонница

раздражительность, апатия

быстрая утомляемость, снижение концентрации внимания

обострение хронических состояний

Как защитить свой организм

Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает симптомы.

Избегайте кофе и алкоголя. Они нагружают сосуды.

Не планируйте сложных дел. Организм и так в стрессе.

Выходите на свежий воздух. Кислород помогает уменьшить усталость.

Контролируйте давление. Если есть гипертония - держите под рукой лекарства.

Уменьшайте использование гаджетов. Ионы влияют и на технику, и на вас.

Полноценно отдыхайте. Спите 7-9 часов и ложитесь до 23:00.

Питайтесь вовремя и сбалансировано. Не пропускайте приемы пищи, добавьте больше овощей, фруктов.

Уменьшайте физическую и психоэмоциональную нагрузку. Не ссорьтесь, не выясняйте отношений, снижайте уровень стресса, не нагружайте свой организм.

Если самочувствие вызывает беспокойство - обратитесь за помощью врачей.