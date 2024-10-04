Землю охватила мощная магнитная буря: как уберечь здоровье
Магнитная буря красного уровня покрыла Землю в четверг вечером. Она будет затяжной, и ее мощность существенно увеличится в пятницу и субботу.
Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые провоцируют выброс в большое количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных очень быстро двигаться в пространстве.
Когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.
Все бури делятся по своей мощности – от К-индекс 1 до К-индекс 9. Чем выше уровень К-индекса, тем выше мощность бури. Бури к К-индексу 5 - это малозаметные и умеренные магнитные бури. Все бури от К-индекса 5 - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.
Сильные магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а еще - сбой в работе спутников, радиочастот, источников связи.
Что известно о ближайшей магнитной буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня охватила Землю в четверг вечером, 3 октября.
Эта буря будет затяжной и продлится также в пятницу и субботу. Ученые прогнозируют, что геошторм 4 и 5 октября достигнет уровня К-индекса 7.
Следующая магнитная буря красного уровня ожидается уже через неделю - буря К-индекса 5 ожидается уже 10-12 октября.
Следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.
Влияние магнитной бури на человека
Ученые всего мира регулярно проводят исследования по теме влияния магнитной бури на самочувствие человека. И некоторые из них такую связь подтверждают. Именно в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, особенно к кардиологам.
Исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это приводит к нарушениям сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.
Самые частые жалобы:
- Головные боли, мигрени, головокружение
- Нарушение концентрации
- Снижение трудоспособности
- Слабость
- Быстрая усталость
- Сонливость днем
- Проблемы со сном ночью
- Депрессивные состояния
- Раздражительность
- Агрессия
- Повышение тревожности
- Нарушение ритма пульса
- Прыжки артериального давления
- Апатия
- Тошнота
- Боль в суставах и мышцах
Как защитить свой организм
Врачи в дни магнитных бурь советуют больше отдыхать, снизить нагрузку и соблюдать нормальный распорядок дня. В общие рекомендации входят:
Полноценно высыпаться (7-9 часов в день). Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
Нормально питаться: есть легкую, богатую витаминами и минералы пищу. Не пропускать приемы пищи.
Ограничить употребление острых, жирных и вредных блюд, кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.
Пить достаточное количество чистой воды для поддержания водного баланса.
Гулять на свежем воздухе для насыщения организма кислородом. Нужно выходить минимум на 30 минут в сквер, парк, во двор или отдохнуть за городом.
Заниматься легкими упражнениями.
Проветривать помещение минимум два раза в день.
Утром принимать контрастный душ, вечером - ванну, пить натуральный чай на травах (мята, мелисса, ромашка).
Избегать стрессовых ситуаций, не вступать в споры, конфликты, не поддаваться провокациям.
Обращаться к медикам, если самочувствие ухудшается.
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