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Землю охватила мощная магнитная буря: как уберечь здоровье

Пятница 04 октября 2024 07:05
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Землю охватила мощная магнитная буря: как уберечь здоровье Сильная магнитная буря накрыла Землю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня покрыла Землю в четверг вечером. Она будет затяжной, и ее мощность существенно увеличится в пятницу и субботу.

Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые провоцируют выброс в большое количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных очень быстро двигаться в пространстве.

Когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все бури делятся по своей мощности – от К-индекс 1 до К-индекс 9. Чем выше уровень К-индекса, тем выше мощность бури. Бури к К-индексу 5 - это малозаметные и умеренные магнитные бури. Все бури от К-индекса 5 - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Сильные магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а еще - сбой в работе спутников, радиочастот, источников связи.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня охватила Землю в четверг вечером, 3 октября.

Эта буря будет затяжной и продлится также в пятницу и субботу. Ученые прогнозируют, что геошторм 4 и 5 октября достигнет уровня К-индекса 7.

Следующая магнитная буря красного уровня ожидается уже через неделю - буря К-индекса 5 ожидается уже 10-12 октября.

Следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.

Влияние магнитной бури на человека

Ученые всего мира регулярно проводят исследования по теме влияния магнитной бури на самочувствие человека. И некоторые из них такую связь подтверждают. Именно в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, особенно к кардиологам.

Исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это приводит к нарушениям сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.

Самые частые жалобы:

  • Головные боли, мигрени, головокружение
  • Нарушение концентрации
  • Снижение трудоспособности
  • Слабость
  • Быстрая усталость
  • Сонливость днем
  • Проблемы со сном ночью
  • Депрессивные состояния
  • Раздражительность
  • Агрессия
  • Повышение тревожности
  • Нарушение ритма пульса
  • Прыжки артериального давления
  • Апатия
  • Тошнота
  • Боль в суставах и мышцах

Как защитить свой организм

Врачи в дни магнитных бурь советуют больше отдыхать, снизить нагрузку и соблюдать нормальный распорядок дня. В общие рекомендации входят:

Полноценно высыпаться (7-9 часов в день). Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Нормально питаться: есть легкую, богатую витаминами и минералы пищу. Не пропускать приемы пищи.

Ограничить употребление острых, жирных и вредных блюд, кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.

Пить достаточное количество чистой воды для поддержания водного баланса.

Гулять на свежем воздухе для насыщения организма кислородом. Нужно выходить минимум на 30 минут в сквер, парк, во двор или отдохнуть за городом.

Заниматься легкими упражнениями.

Проветривать помещение минимум два раза в день.

Утром принимать контрастный душ, вечером - ванну, пить натуральный чай на травах (мята, мелисса, ромашка).

Избегать стрессовых ситуаций, не вступать в споры, конфликты, не поддаваться провокациям.

Обращаться к медикам, если самочувствие ухудшается.

Ранее мы писали о полном графике магнитных бурь на октябрь 2024 года.

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