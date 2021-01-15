На Землю обрушилося випромінювання потужного вибуху з іншої галактики: що відомо

Сонячну систему охопило випромінювання від магнетара в іншій галактиці (ілюстративне фото: Casey Reed / Penn State University / syfy.com)

Вчені заявили випромінювання після потужного вибуху галактики NGC 253, що охопило нашу Сонячну систему, і встановили джерело гігантського гамма-сплеску GRB 200415A, зафіксованого ще 15 квітня 2020 року.

Зазначається, що вибух GRB 200415A приніс з собою викид енергії, більш потужний, ніж наше Сонце. Про це передає The Independent.

За всією видимістю, цей сплеск виник через рідкісну потужну нейтронну зірку, відому як магнетар.

"Наше Сонце - досить звичайна зірка. Коли вона помре, вона стане більшою і стане зіркою червоного гіганта. Після цього вона перетвориться на невелику "компактну" зірку, яку називають білий карлик", - сказав керівник дослідження Соебур Раззак з Університету Йоганнесбурга і додав, що з зірками, які набагато масивніші за Сонце, справа йде інакше.

Такі зірки вибухають в наднову, а потім залишають після себе невелику нейтронну зірку. Вони крихітні - їх можна розмістити в просторі діаметром трохи понад 19 км - але дуже щільні й важкі. Ці зірки є винуватцями найпотужніших вибухів у Всесвіті.

Випромінювання від гамма-сплесків впливає на телефонний сигнал і порушує прийом мобільних телефонів сьогодні, але також являють собою можливість "заглянути в самі витоки космосу", будучи своєрідними посланцями Всесвіту, коли він був у набагато молодшому стані.

Результати нового дослідження опубліковані в журналі Nature, а саме дослідження почалося у квітні торік - вранці 15 квітня - коли гігантський спалах пронісся коло Марса. Мережа супутників, включаючи Міжнародну космічну станцію, зафіксувала цей сплеск.

Вчені звернули увагу, що це був перший такий гігантський спалах, зафіксований з моменту запуску космічного гамма-телескопа Fermi в 2008 році. Це означало, що дослідники змогли зібрати величезну кількість даних за 140 мілісекунд, що дало їм можливість отримати набагато кращу картину. Як з'ясувалося, вибух виходить від магнетара. У всій нашій Галактиці всього 30 таких відомих об'єктів, що складаються з десятків тисяч нейтронних зірок, і вони можуть бути в тисячу разів більш магнітними, ніж звичайні нейтронні зірки.

Галактика, з якої стався спалах, знаходиться поза нашим Чумацьким Шляхом, але тільки в галактичному масштабі. Це всього лише 11,4 мільйона світлових років від нас (приблизно на відстані 3,5 мільйони парсеків).

Раніше повідомлялося, що вчені показали зображення янгола на поверхні Марса, яке з'явилося на Південному полюсі Червоної планети напередодні Різдва.

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