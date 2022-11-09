На Землю надвигается мощная и затяжная магнитная буря: когда стоит поберечься

По данным портала Meteoagent, мощная магнитная буря накроет Землю в четверг, 10 ноября. Уровень этой бури достигнет отметки G1 (5), а значит воздействие смогут ощутить многие люди на планете.

Штормить будет три дня: 10 и 11 ноября уровень G1 и только 12 ноября магнитосфера начнет понемногу успокаиваться. В стабильное состояние она вернется только 13 ноября.

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Как влияет магнитная буря на здоровье человека

В такие дни ухудшение самочувствия обычно ощущают люди с хроническими заболеваниями, пожилого возраста и со склонностью к метеочувствительности. Но при сильных бурях небольшое недомогание могут почувствовать и здоровые люди.

Самые частые симптомы:

Головная боль, головокружение

Сонливость, заторможенность

Быстрая утомляемость, слабость, сильная усталость

Скачки артериального давления и перепады сердцебиения

Нарушение концентрации, внимательности

Бессонница

Апатия, депрессивные состояния

Ломота в мышцах и конечностях

Раздражительность, агрессия, вспыльчивость

Обострение тревожности

Обострение хронических заболеваний

Как можно помочь организму

Медики рекомендуют в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, стараться больше отдыхать и не ввязываться в конфликтные ситуации.

Очень важно полноценно высыпаться, не менее 7-9 часов в сутки и придерживаться здорового графика, полноценного рациона питания.

Желательно отдавать предпочтение здоровым продуктам, а острое, соленое, вредное - исключить. Количество кофе нужно уменьшить, а травяного чая и воды - увеличить.

Не рекомендуется в такие дни употреблять алкоголь.

Снизить воздействие магнитной бури помогут контрастный душ, расслабляющая ванна по вечерам, прогулки на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит осторожнее распределять нагрузку, больше отдыхать, не нервничать и держать под руками необходимые лекарства.