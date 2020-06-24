Землю накриють хвилі магнітних бур: названі дати ударів

Магнітні бурі у липні (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі можуть погіршити самопочуття у багатьох людей

Магнітні бурі у липні 2020 будуть накривати Землю трьома хвилями. І почне штормити вже з перших днів липня. Фахівці розповіли, як правильно провести небезпечні дні, щоб уникнути негативного впливу метеошторму.

У липні 2020 першу хвилю сильних магнітних бур варто чекати вже з 1 по 3 число, а в кінці місяця очікуються сильні магнітні коливання 30 і 31 числа.

Проблеми в ці дні можуть виникнути у людей з метеозалежністю, а також у тих, хто має проблеми з тиском, мігренню, іншими серцево-судинними недугами.

"Біль у серці, підвищення або зниження артеріального тиску. Зміна настрою, поява головного болю, а також відчуття пульсації у скронях. Це стан, коли пацієнт сам не може пояснити, що з ним відбувається", - розповів лікар Віктор Сидоренко в ефірі одного з телеканалів.

Фахівці радять у дні магнітних бур відмовитися від алкоголю, жирної, гострої їжі, пити поменше кави. У раціон додати побільше фруктів і овочів, дотримуватися питного режиму. А невелика зарядка або прогулянка допоможе впоратися з нездужанням.

У ці дні варто висипатися, уникати стресів і зайвих фізичних навантажень. А людям з хронічними хворобами потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем і тримати під руками необхідні ліки.

Цікаво, що метеозалежність можна придбати. До цього призводить малорухливий спосіб життя, рідкісні прогулянки на свіжому повітрі і перебування в чотирьох стінах.

Раніше ми писали, що названі найкорисніші продукти для чоловіків і головні з них - яйця.

Також повідомлялося, що у червні на українців чекає небезпечний коридор затемнень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler