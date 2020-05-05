Землю накриють найсильніші магнітні бурі у році: як уберегти голову

Магнітні бурі (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі доставлять безліч неприємностей метеозалежним людям і не тільки

Магнітні бурі в травні будуть дуже сильними і накриють Землю кількома хвилями. Експерти розповіли, що цей місяць буде найважчим у році для метеозалежних людей і не тільки. Погіршення самопочуття і напади раптового головного болю може відчувати кожен в ці періоди.

Такі бурі виникають внаслідок реакції магнітної сфери планети на сильні потоки сонячного вітру.

"Сонячний вітер на відміну від сонячного світла летить до нас досить довго. Він впливає на магнітну оболонку землі і виникає обурення магнітної оболонки", - пояснив астрофізик Олексій Стєклов в програмі "Ранок з Україною".

Експерт каже, що тіло людини повністю пронизане біологічними струмами. Вони реагують на всі магнітні зміни сфери планети Земля. Першим днем, коли на собі можна було відчути ці зміни було 4 травня. Магнітна буря триває сьогодні і очікується ще й завтра - 6 травня. Далі бурі слід чекати 23 та 29 травня.

"Біль у серці, підвищення або зниження артеріального тиску. Зміна настрою, поява головного болю, а також відчуття пульсації у скронях. Це стан, коли пацієнт сам не може пояснити, що з ним відбувається", - розповів лікар Віктор Сидоренко в ефірі каналу "Україна".

Метеозалежність, кажуть лікарі, можна і придбати. Особливо це актуально під час карантину, адже саме малорухливість, рідкісні прогулянки і замкнутий простір можуть призвести до цього.

Але це не значить відразу ж бігти на вулицю, можна дотримуватися ряду простих правил:

провітрювати приміщення тричі на день мінімум,

замінити каву зеленим чаєм,

у ці дні корисний контрастний душ.

А якщо не допомогло, то замість пігулок з'їжте що-небудь солоденьке - і настрій покращиться, і метеозалежність буде менш відчутною.

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