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Землю накриє затяжна магнітна буря: як уберегти голови і судини

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Понеділок 14 червня 2021 20:01
Землю накриє затяжна магнітна буря: як уберегти голови і судини Магнітні бурі в червні 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря накриє Землю найближчими днями, і вона стане причиною для погіршення самопочуття багатьох людей. Буря триватиме майже три доби, а ось голови можуть почати боліти вже завтра до вечора, 15 червня.

Як повідомляють фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, атака на здоров'я людей розпочнеться у середу, 16 червня.

Магнітна буря 16-18 червня

Пік магнітної бурі припаде на четвер, 17 червня. У цей день буря досягне значень G1, а це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути не тільки метеозалежні люди. Також можуть бути збої в роботі техніки. На спад буря піде тільки в п'ятницю, 18 червня.

Так як хвиля буде досить потужна і затяжна, метеочутливі люди можуть відчути цей удар вже до вечора вівторка, 15 червня. А наслідки сильної бурі можуть проявлятися в суботу, 19 червня.

Землю накриє затяжна магнітна буря: як уберегти голови і судини

Магнітна буря в червні 2021

Що таке магнітна буря

Це обурення магнітного поля Землі, які викликаються спалахами на сонці. У такі дні можуть виникати проблеми зі здоров'ям, збої в роботі систем зв'язку. У зоні ризику опиняються люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями і метеозалежні.

Які симптоми викликає магнітна буря

  • Головний біль
  • Скачки артеріального тиску
  • Загострення хронічних захворювань
  • Зниження працездатності, втома, неможливість сконцентруватися
  • Болі в суглобах і м'язах
  • Порушення режиму сну
  • Дратівливість, апатія, сонливість

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Потрібно дотримуватися режиму сну і харчування, лягати спати вчасно і висипатися. Обов'язково включити в раціон досить здорової їжі і води. А від смаженого, солоного, гострого – краще відмовитися. Також рекомендується обмежити кількість кави і алкоголю.

Допомогти організму може контрастний душ або розслаблююча ванна ввечері.

Також рекомендується більше гуляти на свіжому повітрі, але уникати довгого перебування під прямими променями сонця.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно знизити навантаження, більше відпочивати і тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав секрети довголіття, які дійсно працюють.

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