Землю накриє затяжна магнітна буря: як уберегти голови і судини
Магнітна буря накриє Землю найближчими днями, і вона стане причиною для погіршення самопочуття багатьох людей. Буря триватиме майже три доби, а ось голови можуть почати боліти вже завтра до вечора, 15 червня.
Як повідомляють фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, атака на здоров'я людей розпочнеться у середу, 16 червня.
Магнітна буря 16-18 червня
Пік магнітної бурі припаде на четвер, 17 червня. У цей день буря досягне значень G1, а це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути не тільки метеозалежні люди. Також можуть бути збої в роботі техніки. На спад буря піде тільки в п'ятницю, 18 червня.
Так як хвиля буде досить потужна і затяжна, метеочутливі люди можуть відчути цей удар вже до вечора вівторка, 15 червня. А наслідки сильної бурі можуть проявлятися в суботу, 19 червня.
Магнітна буря в червні 2021
Що таке магнітна буря
Це обурення магнітного поля Землі, які викликаються спалахами на сонці. У такі дні можуть виникати проблеми зі здоров'ям, збої в роботі систем зв'язку. У зоні ризику опиняються люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями і метеозалежні.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Головний біль
- Скачки артеріального тиску
- Загострення хронічних захворювань
- Зниження працездатності, втома, неможливість сконцентруватися
- Болі в суглобах і м'язах
- Порушення режиму сну
- Дратівливість, апатія, сонливість
Як допомогти організму в дні магнітних бур
Потрібно дотримуватися режиму сну і харчування, лягати спати вчасно і висипатися. Обов'язково включити в раціон досить здорової їжі і води. А від смаженого, солоного, гострого – краще відмовитися. Також рекомендується обмежити кількість кави і алкоголю.
Допомогти організму може контрастний душ або розслаблююча ванна ввечері.
Також рекомендується більше гуляти на свіжому повітрі, але уникати довгого перебування під прямими променями сонця.
Людям з хронічними захворюваннями потрібно знизити навантаження, більше відпочивати і тримати під руками необхідні ліки.
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