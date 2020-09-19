Землю накриє найбільш потужна і затяжна магнітна буря в 2020 році: небезпечні дати

Магнітна буря у вересні затягнеться на кілька днів
Магнітна буря у вересні 2020 стане найпотужнішою в поточному році. Штормити буде кілька днів поспіль, тому фахівці радять приготуватися до різних "сюрпризів" зі здоров'ям.
Як розповіли у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, потужний метеоудар наздожене Землю вже 27 вересня. Але напередодні і після цієї дати магнітосфера буде збуджена.
Почнуться метеоколивання 25 вересня, а закінчаться 28-го.
Магнітна буря у вересні (скрін: tesis.lebedev.ru)
Магнітна (геомагнітна) буря викликана надходженням в околиці нашої планети обурених потоків сонячного вітру, які взаємодіють з магнітосферою Землі.
Ці потоки викликають обурення геомагнітного поля. Тривати період метеошторму може кілька годин, а може навіть кілька днів поспіль
Магнітні бурі можуть провокувати неприємності зі здоров'ям у людей з метеозалежністю, літніх і тих, у кого є такі проблеми з серцем і судинами, як гіпертонія, ішемічна хвороба серця і так далі. Але і у здорових людей може безпричинно боліти голова.
Ви можете відчувати занепад сил, біль переходить в мігрень, скачки тиску, проблеми зі сном.
Фахівці рекомендують в ці дні менше часу перебувати на сонці, навіть якщо це кінець вересня. Прогулянки краще робити вранці або ввечері, дотримуючись тіні.
Ранок варто почати з легкої зарядки, а від кави і інших бадьорливих напоїв варто і зовсім відмовитися. Допоможе підтримати тонус контрастний душ, а день варто завершити в теплій ванні.
Треба уникати зайвих стресів і виснажливих фізичних навантажень.
В харчуванні варто бути помірним: не зловживайте жирною, солодкою, гострою та солоною їжею. Виключіть алкоголь і відмовтеся від сигарет.
Зазначимо, що кардіологи недавно розповіли, як позбутися від метеозалежності раз і назавжди.
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