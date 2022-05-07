Землю накриє потужна магнітна буря: голови болітимуть майже у всіх
Найближчими днями Землю накриє найсильніша травнева магнітна буря. Вона буде затяжна і на піку – потужна. А це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути навіть абсолютно здорові люди.
Які дні та години будуть найнебезпечнішими через магнітну бурю і як уберегти здоров'я – читайте в Styler нижче.
Сильна магнітна буря почнеться ввечері 7 травня і закінчиться тільки 10 травня, у вівторок. Пік цієї магнітної бурі припаде на неділю, 8 травня - з 08:00 до 21:00. Очікується магнітна буря в 4 бали, а це означає, що вона досягне рівня G1.
За даними вчених, 9 травня, показники знизяться на 1 бал. І тільки 10 травня геомагнітна обстановка прийде в стан спокою.
Які проблеми зі здоров'ям можуть бути:
- Запаморочення і головний біль
- Скачки артеріального тиску
- Болі в м'язах і суглобах
- Зниження працездатності, концентрації уваги
- Агресивність, дратівливість, надмірна чутливість, підвищення рівня стресу
- Проблеми зі сном: безсоння або сонливість
- Прискорене серцебиття, болі в серці
- Слабкість, занепад сил, підвищена стомлюваність
- Загострення хронічних захворювань
Як допомогти організму в такі дні
По можливості - знизити фізичне та емоційне напруження, більше відпочивати та повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин). Дотримуйтеся нормального режиму дня.
У раціоні відмовтеся від гострої, солоної, важкої та шкідливої їжі. Їжте більше овочів і фруктів. А від алкоголю, сигарет, енергетиків і великої кількості кави – відмовтеся.
Обов'язково гуляйте на свіжому повітрі, здійснюйте піші прогулянки.
Вживайте достатню кількість води, пийте трав'яні чаї.
Вранці підбадьоритися допоможе контрастний душ, ввечері - прийміть розслаблюючу ванну. За годину-дві до сну відмовтеся від перегляду новин, почитайте приємну книгу.
Мінімізуйте конфлікти, не вплутуйтеся в суперечки, не нервуйте через дрібниці, побережіть нервову систему.
Навантаження в спортзалі замініть походом на басейн або велопрогулянкою.
Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, не перенапружуватися, а під руками тримати необхідні ліки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали дати всіх магнітних бур в травні.
А також розповідали про те, як проявляється нестача йоду в організмі.