Землю накриє потужна магнітна буря: голови болітимуть майже у всіх

Найближчими днями Землю накриє найсильніша травнева магнітна буря. Вона буде затяжна і на піку – потужна. А це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути навіть абсолютно здорові люди.

Які дні та години будуть найнебезпечнішими через магнітну бурю і як уберегти здоров'я – читайте в Styler нижче.

Сильна магнітна буря почнеться ввечері 7 травня і закінчиться тільки 10 травня, у вівторок. Пік цієї магнітної бурі припаде на неділю, 8 травня - з 08:00 до 21:00. Очікується магнітна буря в 4 бали, а це означає, що вона досягне рівня G1.

За даними вчених, 9 травня, показники знизяться на 1 бал. І тільки 10 травня геомагнітна обстановка прийде в стан спокою.

Які проблеми зі здоров'ям можуть бути:

Запаморочення і головний біль

Скачки артеріального тиску

Болі в м'язах і суглобах

Зниження працездатності, концентрації уваги

Агресивність, дратівливість, надмірна чутливість, підвищення рівня стресу

Проблеми зі сном: безсоння або сонливість

Прискорене серцебиття, болі в серці

Слабкість, занепад сил, підвищена стомлюваність

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в такі дні

По можливості - знизити фізичне та емоційне напруження, більше відпочивати та повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин). Дотримуйтеся нормального режиму дня.

У раціоні відмовтеся від гострої, солоної, важкої та шкідливої їжі. Їжте більше овочів і фруктів. А від алкоголю, сигарет, енергетиків і великої кількості кави – відмовтеся.

Обов'язково гуляйте на свіжому повітрі, здійснюйте піші прогулянки.

Вживайте достатню кількість води, пийте трав'яні чаї.

Вранці підбадьоритися допоможе контрастний душ, ввечері - прийміть розслаблюючу ванну. За годину-дві до сну відмовтеся від перегляду новин, почитайте приємну книгу.

Мінімізуйте конфлікти, не вплутуйтеся в суперечки, не нервуйте через дрібниці, побережіть нервову систему.

Навантаження в спортзалі замініть походом на басейн або велопрогулянкою.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, не перенапружуватися, а під руками тримати необхідні ліки.