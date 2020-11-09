Землю накриє потужна магнітна буря: експерти змінили прогноз на листопад

Магнітна буря у листопаді буде сильніше, ніж передбачалося раніше
Магнітна буря в листопаді 2020 буде потужнішою, ніж передбачалося раніше. Фахівці поділилися новим прогнозом і назвали дати піку метеоколивань, які почнуться вже наступного тижня.
Так, згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, листопадова магнітна буря буде не тільки сильною, але і затяжною.
Магнітною, або геомагнітною бурею називають обурення геомагнітного поля Землі. Це явище пов'язане з надходженням в околиці планети обурених потоків сонячного вітру. Астрофізики кажуть, буря може тривати від кількох годин до кількох діб.
У листопаді магнітосфера буде збудженою з 18 по 25 листопада. А піком магнітної бурі стане 20 і 22 листопада.
Магнітна буря в листопаді (скрін: tesis.lebedev.ru)
Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.
Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз на листопад.