Землю накриє магнітна буря небаченої сили: вже скоро!

Магнітна буря в жовтні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря буде штормити Землю протягом кількох днів

Магнітна буря небаченої сили штормитиме Землю протягом кількох днів. Астрофізики розповіли, коли чекати геошторму, а лікарі пояснили, кому небезпечна буря, і як вберегтися від її негативного впливу.

Так, за даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, магнітосфера буде збудженою вже 22 жовтня. Потім прийде триденна магнітна буря (23, 24 і 25 жовтня), 26 числа - геошторм почне вщухати.

Магнітна буря в жовтні (скрін: tesis.lebedev)

Хто може постраждати через магнітну бурю

Першими, хто відчуває на собі "принади" геомагнітної бурі, є метеочутливі люди. Також варто стежити за календарем бур тим, у кого є серцево-судинні хвороби, гіпертонікам і гіпотонікам, літнім людям з хронічними хворобами.

Названим категоріям людей лікарі радять тримати під рукою необхідні ліки в ці дні. Адже напередодні та під час магнітної бурі вам може стати гірше.

Лікарі кажуть, що магнітна буря, особливо така сильна, може негативно позначитися і на здорових людях. У цей період ви можете відчувати безпричинні головні болі, апатію, стомлюваність.

В небезпечні дні можуть загострюватися хронічні хвороби, виникати головні болі, скакати тиск, з'являтися безсоння.

Як захиститися від згубного впливу магнітної бурі

Абсолютного захисту і універсального рецепта звичайно ж немає. Але лікарі кажуть, що мінімізувати впливу шторму все ж можна.

Як ми писали вище, людям з "групи ризику" потрібно тримати ліки під рукою, а номер телефону сімейного лікаря неподалік.

В цей період загострюються нервові розлади. Якщо ви схильні до панічних атак, попросіть лікаря виписати вам заспокійливе. Але і накручувати себе очікуванням того, що ось-ось щось заболить не потрібно.

Якщо ж ви вважаєте себе здоровою людиною, вам також необхідно прийняти "контрзаходи". В першу чергу, пам'ятайте про здоровий сон протягом 7-8 годин. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, ходіть пішки.

Крім того, варто відмовитися від алкоголю і менше пити каву. Перегляньте своє меню, виключивши фаст-фуд, жирне, солодке, солоне, копчене.

Вчені говорять, що в найближчому майбутньому магнітні бурі будуть все частіше стрясати нашу планету. За даними астрофізиків, Сонце увійшло в 25-й цикл, через що його активність почала зростати. Піку наше світило досягне вже у 2025 році.

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