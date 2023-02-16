Землю накроет на три дня магнитная буря: когда ждать ударов

Магнитная буря достаточно большой мощности приближается к Земле. Она будет наблюдаться 19, 20 и 21 февраля. Метеозависимые люди могут ощутить ухудшение состояния здоровья.

О датах магнитных бурь сообщается на сайте Meteoagent.

Какие дни в феврале опасны

Эксперты прогнозируют, что следующее возмущение геомагнитного поля Земли ожидается с 19 по 21 февраля.

А также еще одну волну можно ожидать с 22 по 28 февраля. Эта магнитная буря будет достаточно слабой.

Для кого опасны магнитные бури

Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи.

Наиболее остро влияние магнитных бурь ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.

В дни магнитных бурь медики советуют снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить из рациона вредную пищу (острую, соленую, алкоголь).

Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется: