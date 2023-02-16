Землю накроет на три дня магнитная буря: когда ждать ударов
Магнитная буря достаточно большой мощности приближается к Земле. Она будет наблюдаться 19, 20 и 21 февраля. Метеозависимые люди могут ощутить ухудшение состояния здоровья.
О датах магнитных бурь сообщается на сайте Meteoagent.
Какие дни в феврале опасны
Эксперты прогнозируют, что следующее возмущение геомагнитного поля Земли ожидается с 19 по 21 февраля.
А также еще одну волну можно ожидать с 22 по 28 февраля. Эта магнитная буря будет достаточно слабой.
Для кого опасны магнитные бури
Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи.
Наиболее остро влияние магнитных бурь ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.
В дни магнитных бурь медики советуют снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить из рациона вредную пищу (острую, соленую, алкоголь).
Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:
- Избегать стрессовых ситуаций.
- Отказаться от кофе, алкоголя и газировки.
- Пить больше чистой воды или травяного чая.
- Проводить время на свежем воздухе.
- Принимать ванну с ароматической солью.
- Наладить режим сна.
Кстати, ранее мы писали о том, какие полезные продукты могут стать вредными в большом количестве.
А еще рассказывали о том, в какие мифы о мигрени не стоит верить.