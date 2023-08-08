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Землю накроет еще одна мощная солнечная буря: названа опасная дата

В сторону Земли идет еще одна магнитная буря (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Сильная вспышка на Солнце в прошлые выходные спровоцировала сразу целый каскад сильных магнитных бурь на Земле. Не успели мы пережить бурю К-индекса 8, как к нам снова несется еще одна сильная буря.

Что известно об этой магнитной буре и как уберечься - читайте в материале Styler.

Когда следующая магнитная буря

Крупная вспышка на Солнце произошла в ночь с 5 на 6 августа. Она вызвала сильные магнитные бури 5, 7 и 8 августа.

Согласно ресурсу Meteoagent, 9 августа возможны небольшие колебания магнитосферы, а в четверг, 10 августа, Землю снова накроет сильная магнитная буря К-индекса 7.

Небольшой шторм на данный момент прогнозируется также на 20 августа и 25 августа. Однако спрогнозировать поведение вспышек довольно сложно и выброс потоков энергии может произойти в любой момент.

Скриншот

Что такое магнитная буря

Магнитные или как их называют ученые, солнечный бури - это взрывные процессы на Солнце. Они сопровождаются выбросом массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Заряженные частицы (обычно это протоны и электроны) объединяются в поток, направленный в сторону Земли. Частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и это вызывает ряд проблем. Возможны помехи в работе спутников, электрических сетей и средств связи (перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и так далее).

Кроме того, у сильных солнечных бурь могут быть и яркие проявления - это северное и южное полярное сияние.

Опасность магнитной бури

Самую большую опасность такие бури представляют для астронавтов, которые находятся вне защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться высокому уровню радиации, что увеличивает вероятность развития рака.

Кроме того, существует немало различных исследований, которые подтверждают влияние бурь на самочувствие человека. Люди в дни магнитных бурь значительно чаще жалуются на головные боли, резкое ухудшение самочувствия, проблемы с концентрацией, нарушения сна.

Также повышенная солнечная активность влияет на психологическое состояние человека. Возможна чрезмерная агрессия, обострение различных расстройств, в том числе и тревожности. Могут быть резкие эмоциональные перепады, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Ученые во всем мире продолжают изучать воздействие вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

 

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Магнитная буряголовная боль